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Страшилка про педофила со скрипкой распространяется в Нижнем Тагиле

11 мая 2023, 15:04
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле по мессенджерам распространяется страшилка о некоем мужчине, который ходит по городу со скрипкой и пристает к детям.

В сообщении указано, что мужчина прикрывается скрипкой, чтобы дети подумали, что он музыкант. Сообщения об этом пересылаются в родительских чатах. Тем временем в МВД о ситуации не в курсе, так как к ним такой информации не поступало, сообщают «Все новости».

Среди предупреждающих об опасности есть и педагог в школе. По ее словам, мужчина носил с собой футляр для скрипки, садится на разные скамейки и заводит разговоры с детьми. По ее данным, живет мужчина на улице Ленина.

В тоже время в полиции напомнили, что различные страшилки в мессенджерах всплывают регулярно. Распознать любое фейковое сообщение не сложно – в нем много эмоциональных слов, но мало фактов и доказательств. Цель таких фейков – посеять панику.

О вспышке опасной инфекции сообщают в родительских чатах Екатеринбурга
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#Нижний Тагил#Скрипка#Мессенджеры#Родительские чаты#Происшествия#Елена Озерова
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