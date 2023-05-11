Страшилка про педофила со скрипкой распространяется в Нижнем Тагиле

В сообщении указано, что мужчина прикрывается скрипкой, чтобы дети подумали, что он музыкант. Сообщения об этом пересылаются в родительских чатах. Тем временем в МВД о ситуации не в курсе, так как к ним такой информации не поступало, сообщают «Все новости».



Среди предупреждающих об опасности есть и педагог в школе. По ее словам, мужчина носил с собой футляр для скрипки, садится на разные скамейки и заводит разговоры с детьми. По ее данным, живет мужчина на улице Ленина.



В тоже время в полиции напомнили, что различные страшилки в мессенджерах всплывают регулярно. Распознать любое фейковое сообщение не сложно – в нем много эмоциональных слов, но мало фактов и доказательств. Цель таких фейков – посеять панику.