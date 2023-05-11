Свердловская фирма заплатит 110 тысяч штрафа за нарушение требований по охране труда

Также проверяющие узнали, что не только рабочие не проходят обучение. Например, исполнительный директор ООО КО «Сладиал» и его заместитель по техническому развитию общества также не прошли обучения.



В результате на фирму составили протокол по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск к работе без прохождения обучения). Компании предстоит выплатить штраф 110 тысяч рублей. Защитник предприятия не согласился с решением, но суд оставил его без изменений.