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Свердловская фирма заплатит 110 тысяч штрафа за нарушение требований по охране труда

11 мая 2023, 09:55
Фото: 1MI
На ООО Кондитерское объединение «Сладиал» в Свердловской области произошел несчастный случай с одним рабочих. Мужчина погиб. Это произошло в начале зимы 2021 года. Теперь фирму обязали выплатить 110 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда.

В результате проверки выяснилось, что на предприятии произошел ряд нарушений. Также стало известно, что этого рабочего допустили до работ без проверки знаний требований охраны труда, а также его не обучили основам безопасности. Помимо этого, он не проходил медосмотр.

Также проверяющие узнали, что не только рабочие не проходят обучение. Например, исполнительный директор ООО КО «Сладиал» и его заместитель по техническому развитию общества также не прошли обучения.

В результате на фирму составили протокол по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск к работе без прохождения обучения). Компании предстоит выплатить штраф 110 тысяч рублей. Защитник предприятия не согласился с решением, но суд оставил его без изменений.

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#Елена Озерова#Шраф#Суд#Выплата#Предприятие#Рабочий#Происшествия#Свердловская область
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