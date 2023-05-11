Тагильские перевозчики получили предостережения за нарушения безопасности перевозок

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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ООО «Фирма ТАС» обязали допускать к работе автобусы, которые прошли предрейсовый контроль технического состояния. Также транспорт тагильской фирмы должен быть оснащен тахографами, которые регистрируют режим труда и отдыха водителей, и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Предприятию ООО «Техноком» в ведомстве напомнили об обеспечении безопасности перевозок. В частности, о том, что работа водителей должна быть организована в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Специалисты компании-перевозчика должны анализировать и устранять причины ДТП и нарушения ПДД с участием своих автобусов.
Водитель автобуса должен уметь соблюдать ПДД, выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дорожного движения, а также прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе управления и совершать действия по их предотвращению, — говорится в документации.
10 мая в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки ПАЗ. Его обслуживает ООО ООО «Техноком».