Тагильские перевозчики получили предостережения за нарушения безопасности перевозок

Предприятию ООО «Техноком» в ведомстве напомнили об обеспечении безопасности перевозок. В частности, о том, что работа водителей должна быть организована в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Специалисты компании-перевозчика должны анализировать и устранять причины ДТП и нарушения ПДД с участием своих автобусов.