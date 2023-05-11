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Тагильские перевозчики получили предостережения за нарушения безопасности перевозок

11 мая 2023, 06:06
Фото: 1MI
Две транспортные компании Нижнего Тагила ООО «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)» и ООО «Техноком» получили предостережения от Управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Уральскому федеральному округу.

ООО «Фирма ТАС» обязали допускать к работе автобусы, которые прошли предрейсовый контроль технического состояния. Также транспорт тагильской фирмы должен быть оснащен тахографами, которые регистрируют режим труда и отдыха водителей, и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Предприятию ООО «Техноком» в ведомстве напомнили об обеспечении безопасности перевозок. В частности, о том, что работа водителей должна быть организована в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Специалисты компании-перевозчика должны анализировать и устранять причины ДТП и нарушения ПДД с участием своих автобусов.

Водитель автобуса должен уметь соблюдать ПДД, выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дорожного движения, а также прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе управления и совершать действия по их предотвращению, — говорится в документации.
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10 мая в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки ПАЗ. Его обслуживает ООО ООО «Техноком».

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Автобус#Автобусы#Проверка#Транспорт#Эксклюзив
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