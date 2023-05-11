Таможенники в Кольцово забрали у пары 10 тысяч долларов

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
8 мая 2023 года пара отправилась на отдых в Турцию. Доллары и документы они сложили в одну сумку, пишет Е1.
По словам мужчины, они соблюдали правила вывоза денег за границу, согласно которым, вывозить можно не более десяти тысяч долларов на одного человека, а если сумма превышает данное число, ее нужно декларировать.
Также екатеринбуржец добавил, что ранее подобных проблем с вывозом денег у них не случалось. О том, что они взяли с собой 20 тысяч долларов (по 10 тысяч на каждого человека), они сообщили инспектору таможни.
Однако, когда пара оказалась в «зеленом» коридоре, сотрудники таможни предъявили требование открыть сумку и сказали, что половину денег они забирают. На возражения екатеринбуржца, что половина из них — деньги его жены, таможенники потребовали доказать, что они живут вместе.
В пресс-службе Уральского таможенного управления рассказали, что на мужчину был составлен протокол об административном нарушении и назначен штраф, после выплаты которого ему будут возвращены изъятые деньги.
Напомним, в Екатеринбурге служебные собаки не пропустили вывоз за границу 77,5 млн рублей.