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Таможенники в Кольцово забрали у пары 10 тысяч долларов

11 мая 2023, 06:28
Фото: 1MI
У неженатой пары из Екатеринбурга сотрудники таможни в аэропорту Кольцово изъяли 10 тысяч долларов, обвинив их в противозаконном вывозе валюты за границу.

8 мая 2023 года пара отправилась на отдых в Турцию. Доллары и документы они сложили в одну сумку, пишет Е1.

По словам мужчины, они соблюдали правила вывоза денег за границу, согласно которым, вывозить можно не более десяти тысяч долларов на одного человека, а если сумма превышает данное число, ее нужно декларировать.

Также екатеринбуржец добавил, что ранее подобных проблем с вывозом денег у них не случалось. О том, что они взяли с собой 20 тысяч долларов (по 10 тысяч на каждого человека), они сообщили инспектору таможни.

Однако, когда пара оказалась в «зеленом» коридоре, сотрудники таможни предъявили требование открыть сумку и сказали, что половину денег они забирают. На возражения екатеринбуржца, что половина из них — деньги его жены, таможенники потребовали доказать, что они живут вместе.

В пресс-службе Уральского таможенного управления рассказали, что на мужчину был составлен протокол об административном нарушении и назначен штраф, после выплаты которого ему будут возвращены изъятые деньги.

Напомним, в Екатеринбурге служебные собаки не пропустили вывоз за границу 77,5 млн рублей.

77,5 миллионов рублей не дали вывезти за границу из Екатеринбурга таможенные собаки
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#Елизавета Зиборова#Таможенники#Доллары#Изъятие#Штраф#Административное правонарушение#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Общество#Екатеринбург#Свердловская область
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