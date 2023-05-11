В Ревде отменен режим ЧС

При этом действие особого противопожарного режима не отменялось. Ограничения, введенные ранее в связи с ним, продолжают действовать на всей территории региона.



Напомним, что запрещено сжигать мусор, сухую траву, разводить огонь, жарить шашлыки и делать еще какие-либо действия с участием огня. А режим ЧС в Ревде вводился 7 мая в связи с природными пожарами.