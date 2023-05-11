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В Ревде отменен режим ЧС

11 мая 2023, 14:13
Фото: 1MI
Режим ЧС прекратил действовать в Ревде. Документ об этом 11 мая подписала глава городского округа Татьяна Клепикова.

При этом действие особого противопожарного режима не отменялось. Ограничения, введенные ранее в связи с ним, продолжают действовать на всей территории региона.

Напомним, что запрещено сжигать мусор, сухую траву, разводить огонь, жарить шашлыки и делать еще какие-либо действия с участием огня. А режим ЧС в Ревде вводился 7 мая в связи с природными пожарами.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о ситуации с природными пожарами. Он сказал, что версия о поджогах лесов диверсантами - чушь и что пожары возникали из-за человеческого фактора, в том числе неосторожного обращения с огнем.

Губернатор Свердловской области опроверг сообщения о поджоге лесов диверсантами
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#Елена Озерова#Пожар#Ревда#Режим ЧС#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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