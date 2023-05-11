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В Реже школьники отправлены на дистант из-за пожаров

11 мая 2023, 03:25
Фото: 1MI
Школы Режа переведены на дистанционное обучение. Причиной стали лесные пожары, которые бушуют в регионе.

По словам главы округа Ивана Карташова, в воздухе наблюдается дымка от природных пожаров. Именно потому директора учебных заведений приняли решение об отправке школьников на дистант.

Напомним, в Свердловской области продолжают бушевать более полусотни пожаров. В общей сложности площадь уже достигла 100 тысяч гектаров. В Екатеринбурге также наблюдался смог и запах гари. В Роспотребнадзоре отмечали, что в воздухе были превышены ПДК вредных веществ.

Под Нижним Тагилом также продолжаются пожары в районе Леневского водохранилища и Анатольской. Их площадь превысила 2 тысячи гектаров. В Нижнетагильском лесничестве заявляли, что возможной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Возможную причину пожаров в лесах под Нижним Тагилом назвали в лесничестве
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#Ирина Кирилова#Школа#Дети#Дистанционное обучение#Пожар#Смог#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область#Реж
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