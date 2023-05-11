В Реже школьники отправлены на дистант из-за пожаров

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
По словам главы округа Ивана Карташова, в воздухе наблюдается дымка от природных пожаров. Именно потому директора учебных заведений приняли решение об отправке школьников на дистант.
Напомним, в Свердловской области продолжают бушевать более полусотни пожаров. В общей сложности площадь уже достигла 100 тысяч гектаров. В Екатеринбурге также наблюдался смог и запах гари. В Роспотребнадзоре отмечали, что в воздухе были превышены ПДК вредных веществ.
Под Нижним Тагилом также продолжаются пожары в районе Леневского водохранилища и Анатольской. Их площадь превысила 2 тысячи гектаров. В Нижнетагильском лесничестве заявляли, что возможной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.