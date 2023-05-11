В Реже школьники отправлены на дистант из-за пожаров

Напомним, в Свердловской области продолжают бушевать более полусотни пожаров. В общей сложности площадь уже достигла 100 тысяч гектаров. В Екатеринбурге также наблюдался смог и запах гари. В Роспотребнадзоре отмечали, что в воздухе были превышены ПДК вредных веществ.