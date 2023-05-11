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В Свердловской области ликвидировано более 1/3 несанкционированных свалок

11 мая 2023, 09:06
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
В 2023 года в Свердловской области было зафиксировано 17 новых несанкционированных свалок. Более трети из них удалось ликвидировать в течение месяца после выявления.

Лидерами по количеству несанкционированных свалок стали Нижний Тагил и Невьянск. Также скопления отходов в непредназначенных для этого местах были зафиксированы в Волчанском, Краснотурьинском, Качканарском и Серовском городских округах.

Благодаря активной работе администраций несанкционированные свалки с каждым годом становятся все меньше тех, что обнаруживали в начале экологической реформы. Средний объём оставленного в неположенном месте мусора составляет 3-5 кубических метра.

Очистка территорий проводится силами органов местного самоуправления в установленный законом 30-дневный срок после получения уведомления от регионального оператора, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

По итогам 2022 года в Свердловской области было выявлено и ликвидировано 277 свалок общим объёмом 2 268 м³. Информацию об обнаруженных свалках можно сообщать региональному оператору по номеру горячей линии 8-800-234-02-43.

Региональный оператор также обращает внимание жителей, что складирование порубочных остатков деревьев, веток и сухой травы рядом с контейнерными площадками во время пожароопасного периода, объявленного в Свердловской области — запрещено и может привести к возгораниям.

#Свердловская область#Нижний Тагил#Федор Потапов#Общество#Вывоз мусора#Рифей#Мусор#Свалка#Анастасия Стрежнева
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