В Свердловской области ликвидировано более 1/3 несанкционированных свалок

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Лидерами по количеству несанкционированных свалок стали Нижний Тагил и Невьянск. Также скопления отходов в непредназначенных для этого местах были зафиксированы в Волчанском, Краснотурьинском, Качканарском и Серовском городских округах.
Благодаря активной работе администраций несанкционированные свалки с каждым годом становятся все меньше тех, что обнаруживали в начале экологической реформы. Средний объём оставленного в неположенном месте мусора составляет 3-5 кубических метра.
Очистка территорий проводится силами органов местного самоуправления в установленный законом 30-дневный срок после получения уведомления от регионального оператора, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
По итогам 2022 года в Свердловской области было выявлено и ликвидировано 277 свалок общим объёмом 2 268 м³. Информацию об обнаруженных свалках можно сообщать региональному оператору по номеру горячей линии 8-800-234-02-43.
Региональный оператор также обращает внимание жителей, что складирование порубочных остатков деревьев, веток и сухой травы рядом с контейнерными площадками во время пожароопасного периода, объявленного в Свердловской области — запрещено и может привести к возгораниям.