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В трех свердловских городах зафиксировано превышение ПДК вредных веществ

11 мая 2023, 11:14
Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области
Из-за пожаров в Свердловской области в трех городах обнаружены превышения ПДК вредных веществ.

Замерами занимались специалисты Роспотребнадзора. Неблагоприятная экологическая обстановка зафиксирована в Екатеринбурге, Асбестовском ГО и Березовском ГО, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Здесь в воздухе замечено превышение оксида углерода, оксида азота, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и фенола.

Например, в Екатеринбурге показатель «взвешенные вещества РМ 10» превысил норматив в 2,71 раза на улице Родонитовой. В Асбесте было выявлено превышение нормативного содержания взвешенных частиц РМ 2,5 в 4,9 раза, а частиц РМ 10 — в 3,3 раза.

В Березовском ГО в поселке Молодежном превышение среднесуточных ПДК установлено по показателям «взвешенные частицы РМ 2,5» — в 8,3 раза. Грязный воздух обнаружен в поселке Ключевске, а также в Первомайском Режевского ГО и Алапаевске.

Отмечается, что санитарные врачи советуют жителям соблюдать меры безопасности при неблагоприятном воздухе. Врачи рекомендуют носить на улице маски, а возвращаясь домой, промывать нос.

Дома они советуют чаще мыть полы и протирать поверхности, не открывать окна для проветривая и использовать увлажнители и очистители воздуха.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: лесные пожары и превышение выбросов в воздухе
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#Елена Озерова#Пожар#ПДК#Вредные вещества#Екатеринбург#Березовский#Асбест#Экология#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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