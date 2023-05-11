В трех свердловских городах зафиксировано превышение ПДК вредных веществ

Здесь в воздухе замечено превышение оксида углерода, оксида азота, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и фенола.



Например, в Екатеринбурге показатель «взвешенные вещества РМ 10» превысил норматив в 2,71 раза на улице Родонитовой. В Асбесте было выявлено превышение нормативного содержания взвешенных частиц РМ 2,5 в 4,9 раза, а частиц РМ 10 — в 3,3 раза.



В Березовском ГО в поселке Молодежном превышение среднесуточных ПДК установлено по показателям «взвешенные частицы РМ 2,5» — в 8,3 раза. Грязный воздух обнаружен в поселке Ключевске, а также в Первомайском Режевского ГО и Алапаевске.



Отмечается, что санитарные врачи советуют жителям соблюдать меры безопасности при неблагоприятном воздухе. Врачи рекомендуют носить на улице маски, а возвращаясь домой, промывать нос.



Дома они советуют чаще мыть полы и протирать поверхности, не открывать окна для проветривая и использовать увлажнители и очистители воздуха.



