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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

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Заморозки придут в Свердловскую область

11 мая 2023, 12:57
Фото: 1MI
Заморозки ожидаются в Свердловской области с 11 по 13 мая. Местами температура опустится до -5 градусов.

При этом Нижнего Тагила это не коснется. Минусовых температур тут не ожидается. Минимальная температура в ночное время в ближайшие три дня составит не ниже нуля градусов. В дневное время воздух будет прогреваться максимум до +18 градусов.

Ветра прогнозируются южные с порывами не более семи метров в секунду.

Кроме того, в Свердловской области до 17 мая объявлены неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия.

Смог может накрыть Свердловскую область на три дня
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#Ирина Кирилова#Смог#НМУ#Воздух#Экология#Свердловская область#Нижний Тагил
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