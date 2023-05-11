Заморозки придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
При этом Нижнего Тагила это не коснется. Минусовых температур тут не ожидается. Минимальная температура в ночное время в ближайшие три дня составит не ниже нуля градусов. В дневное время воздух будет прогреваться максимум до +18 градусов.
Ветра прогнозируются южные с порывами не более семи метров в секунду.
Кроме того, в Свердловской области до 17 мая объявлены неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия.