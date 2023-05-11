Житель Нижнего Тагила из жалости убил своего отца-инвалида

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Его обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии), сообщает прокуратура Свердловской области.
Следствие полагает, что 18 октября прошлого года в обеденное время мужчина был у себя дома - в одном из домов по ул. Правды в Дзержинском районе. В квартире также находился его беспомощный отец, который из-за инвалидности не мог сам себя обслуживать.
Мужчина задумал убить папу из жалости к нему. Для этого он вооружился электропроводом и осуществил задуманное. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.