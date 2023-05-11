Житель Нижнего Тагила из жалости убил своего отца-инвалида

Его обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии), сообщает прокуратура Свердловской области.



Следствие полагает, что 18 октября прошлого года в обеденное время мужчина был у себя дома - в одном из домов по ул. Правды в Дзержинском районе. В квартире также находился его беспомощный отец, который из-за инвалидности не мог сам себя обслуживать.