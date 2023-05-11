TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Изображение материала

Житель Нижнего Тагила из жалости убил своего отца-инвалида

11 мая 2023, 08:24
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчина убил своего отца, который являлся инвалидом 1 группы. Злоумышленнику 35 лет.

Его обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии), сообщает прокуратура Свердловской области.

Следствие полагает, что 18 октября прошлого года в обеденное время мужчина был у себя дома -  в одном из домов по ул. Правды в Дзержинском районе. В квартире также находился его беспомощный отец, который из-за инвалидности не мог сам себя обслуживать.

Мужчина задумал убить папу из жалости к нему. Для этого он вооружился электропроводом и осуществил задуманное. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Под стражу заключен убивший медбрата в Березовском
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд пересмотрит дело об освобождении убившего пенсионерку свердловского депутатаУбивший жену житель Нижнего Тагила Сергей Какшин погиб на СВОЖитель Нижнего Тагила убил сожительницу и спрятал тело в подполе дома
#Нижний Тагил#Убийство#Инвалид#Провод#Уголовное дело#Криминал#Елена Озерова
Подпишитесь
Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим
Вчера, 11:48
Итоги недели в Нижнем Тагиле: лесные пожары и превышение выбросов в воздухе
Вчера, 08:07
Акция в честь Дня Победы прошла в Нижнем Тагиле на Площади Славы
9 мая 13:53
На четыре дня будет перекрыт проезд для машин по проспекту Мира в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:51
10-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям
Вчера, 08:57
Сухая трава загорелась на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле после проведения испытаний
Вчера, 12:21