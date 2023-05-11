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Житель Нижнего Тагила скончался после падения из окна на ГГМ

11 мая 2023, 15:45
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила выпал из окна и вскоре после этого скончался. Происшествие случилось ночью 11 мая 2023 года.

Местные жители рассказали, что пострадавшему мужчине была вызвана бригада скорой помощи.

По словам сотрудницы больницы, куда отвезли тагильчанина, 42-летний пострадавший скончался в операционном отделении.

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области редакции TagilCity.ru подтвердили информацию о случившемся происшествии. Следственный отдел информацию пока не комментирует.

Напомним, 5 мая 2023 года в Екатеринбурге мужчина выпал с балкона жилого дома. Остался ли он жив после падения — неизвестно.

Мужчина выпал с балкона многоэтажки в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Нижний Тагил#Падение из окна#Пострадавший#Смерть#Больница#Скорая помощь#Очевидцы#Происшествия#Эксклюзив
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