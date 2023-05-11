Житель Нижнего Тагила скончался после падения из окна на ГГМ

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Местные жители рассказали, что пострадавшему мужчине была вызвана бригада скорой помощи.
По словам сотрудницы больницы, куда отвезли тагильчанина, 42-летний пострадавший скончался в операционном отделении.
В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области редакции TagilCity.ru подтвердили информацию о случившемся происшествии. Следственный отдел информацию пока не комментирует.
Напомним, 5 мая 2023 года в Екатеринбурге мужчина выпал с балкона жилого дома. Остался ли он жив после падения — неизвестно.