Жители Екатеринбурга получили «повестки» на военные сборы

К такой схеме мошенничества аферисты приступили после того, как 10 мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждан, пребывающих в запасе, могут призвать на военные сборы. После этого некоторые мужчины нашли на своих электронных почтах письма под названием «Мобилизационное предписание», пишет Е1.