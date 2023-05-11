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Жители Екатеринбурга получили «повестки» на военные сборы

11 мая 2023, 10:40
Фото: 1MI
Некоторым жителям Екатеринбурга прислали «повестки» на военные сборы. Так действовали мошенники. В файле, который они отправляли, находился вирус.

К такой схеме мошенничества аферисты приступили после того, как 10 мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждан, пребывающих в запасе, могут призвать на военные сборы. После этого некоторые мужчины нашли на своих электронных почтах письма под названием «Мобилизационное предписание», пишет Е1.

Ко всем письмам был прикреплен файл. Открыв его, на компьютер екатеринбуржцев загружался вирус. По словам IT-cпециалистов, сам факт наличия такого рода файлов должен насторожить владельцев компьютеров, потому что «раскрыв» такую посылку, компьютер можно заразить чем угодно.

В реальности же повестки в Свердловской области доставляются двумя способами — почтовые отправления, либо через отдел кадров.

Указ о призыве запасников на военные сборы подписал Владимир Путин
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Военные сборы#Повестка#Мошенники#Происшествия
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