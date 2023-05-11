Жительница Екатеринбурга познакомилась в баре с парнем и обвинила его в изнасиловании

Екатерина (имя изменено) рассказала, что 7 мая в баре познакомилась с молодым человеком. Они выпили и разговорились. Однако позже она заподозрила его в том, что он что-то подмешал ей в алкоголь, так как после беседы в баре он затащил ее в туалет и изнасиловал.