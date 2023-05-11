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Жительница Екатеринбурга познакомилась в баре с парнем и обвинила его в изнасиловании

11 мая 2023, 12:52
Фото: 1MI
В одном из баров в центре Екатеринбурга произошло ЧП. Девушка рассказала, что познакомилась там с парнем, который изнасиловал ее в туалете.

По словам пострадавшей, ее напоили и затащили в туалет, где изнасиловали. Она написала заявление в полицию, пишет Е1.

Екатерина (имя изменено) рассказала, что 7 мая в баре познакомилась с молодым человеком. Они выпили и разговорились. Однако позже она заподозрила его в том, что он что-то подмешал ей в алкоголь, так как после беседы в баре он затащил ее в туалет и изнасиловал.

В полицию она написала заявление 8 мая, так как не сразу решилась сообщить о произошедшем. Заявление перенаправили в СК.

По данным следователей, согласно записям с видеокамер, парень не тащил девушку в туалет силой – они прошли туда в обнимку. Также по словам свидетелей, они весь вечер целовались. Криков о помощи они не слышали. Проверка следственного комитета продолжается.

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#Екатеринбург#Изнасилование#Бар#Полиция#Криминал#Елена Озерова
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