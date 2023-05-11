Жительница Екатеринбурга познакомилась в баре с парнем и обвинила его в изнасиловании

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
По словам пострадавшей, ее напоили и затащили в туалет, где изнасиловали. Она написала заявление в полицию, пишет Е1.
Екатерина (имя изменено) рассказала, что 7 мая в баре познакомилась с молодым человеком. Они выпили и разговорились. Однако позже она заподозрила его в том, что он что-то подмешал ей в алкоголь, так как после беседы в баре он затащил ее в туалет и изнасиловал.
В полицию она написала заявление 8 мая, так как не сразу решилась сообщить о произошедшем. Заявление перенаправили в СК.
По данным следователей, согласно записям с видеокамер, парень не тащил девушку в туалет силой – они прошли туда в обнимку. Также по словам свидетелей, они весь вечер целовались. Криков о помощи они не слышали. Проверка следственного комитета продолжается.