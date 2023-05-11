Жительница Нижнего Тагила отдала «сотруднику Госуслуг» 350 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Сперва жертве позвонили в мессенджере. По телефону ей сказали, что на ее аккаунт Госуслуги кто-то зашел и пытается взять от ее имени кредит. Решить проблему ей предложили так: действительно взять кредит и перевести деньги на определенные счета. Тагильчанка так и сделала, пишет «ТагилЛайф».
В интернете тагильчанка взяла 346 тысяч рублей в долг и перевела их через банкомат в ТЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе на чужой счет. После этого лже-сотрудники перестали разговаривать с жертвой.