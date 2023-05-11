TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Изображение материала

Жительница Нижнего Тагила отдала «сотруднику Госуслуг» 350 тысяч рублей

11 мая 2023, 13:21
Фото: 1MI
32-летняя жительница Нижнего Тагила доверилась мошенникам и отдала 350 тысяч рублей лже-сотруднику Госуслуг и Центробанка.

Сперва жертве позвонили в мессенджере. По телефону ей сказали, что на ее аккаунт Госуслуги кто-то зашел и пытается взять от ее имени кредит. Решить проблему ей предложили так: действительно взять кредит и перевести деньги на определенные счета. Тагильчанка так и сделала, пишет «ТагилЛайф».

В интернете тагильчанка взяла 346 тысяч рублей в долг и перевела их через банкомат в ТЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе на чужой счет. После этого лже-сотрудники перестали разговаривать с жертвой.

11 миллионов перевела мошенникам предпринимательница из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионер из Нижнего Тагила пытался обналичить 45 млн по наводке мошенниковМошенники спрятали пенсионерку из Перми в Екатеринбурге и потребовали выкупОткуда такие деньги? В Екатеринбурге пенсионеры за неделю отдали мошенникам 10 млн
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Мошенники#Деньги#Кредит#Госуслуги#Криминал
Подпишитесь
Как справляется бизнес Нижнего Тагила спустя год в условиях санкций?
Сегодня, 07:41
На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле Росприроднадзор проводит внеплановую проверку
Сегодня, 07:20
«Помогают в основном женщины»: добровольцы Нижнего Тагила тушат пожары за Леневкой
Сегодня, 07:21
Как будут ездить автобусы во время перекрытия проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:16
Сотруднику УВЗ из Нижнего Тагила выплатили страховку за сгоревший в Бызово дом
Сегодня, 11:37
Тагильские перевозчики получили предостережения за нарушения безопасности перевозок
Сегодня, 06:06