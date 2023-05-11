Жителя Краснотурьинска не могут найти почти неделю после сплава по реке

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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В этот день он пропал, когда с компанией друзей сплавлялся по реке Шегультан, сообщает «Краснотурьинск LIVE».
Известно, что их лодка перевернулась, и у Ильи начало сводить ноги. Однако он сумел выбраться и продолжить сплав. Потом лодка опрокинулась повторно.
В поисковой операции задействованы спасатели из Ивделя, а также волонтеры.
Напомним, что с 3 мая в Екатеринбурге разыскивали 64-летнюю пенсионерку. Светлану Хорькову нашли 6 мая. Она жива.