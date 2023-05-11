С 12 мая по 15 мая в Нижнем Тагиле изменится маршрут движения по проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса на время ремонтных работ. На некоторое время изменится маршрут движения автобусов, а также любых других транспортных средств.