Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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Updated Сегодня, 15:42
Росприроднадзор проводит внеплановую проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле. Причина – истечение срока выданных предписаний. Проверка проводится по согласованию с прокуратурой Свердловской области.
Тагильчанину Олегу Смирнову, работающему на УВЗ, выплатили страховку за сгоревший в селе Бызово дом. Его он покупал на средства материнского капитала. Возникли ли проблемы со страховой выплатой, Олег рассказал журналистам TagilCity.ru.
С 12 мая по 15 мая в Нижнем Тагиле изменится маршрут движения по проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса на время ремонтных работ. На некоторое время изменится маршрут движения автобусов, а также любых других транспортных средств.
Малый бизнес испытал на себе последствия санкций. Упал спрос, возросли затраты на логистику и так далее. Журналисты TagilCity.ru выясняли, что происходит в сфере бизнеса Нижнего Тагила.
Волонтеры из продолжают тушить природные пожары в Горноуральском городском округе. Множество возгораний зафиксировано за Леневкой. Людей не хватает, особенно тех, у кого есть внедорожники.