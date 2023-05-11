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Жителю Тагила выплатили страховку за сгоревший дом, а на НТМК нагрянула проверка

11 мая 2023, 15:40
Фото: TagilCity.ru
Жителю Нижнего Тагила выплатили страховку за сгоревший дом, а ЕВРАЗ посетила внеплановая проверка. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11 мая.

Росприроднадзор проводит внеплановую проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле. Причина – истечение срока выданных предписаний. Проверка проводится по согласованию с прокуратурой Свердловской области.

На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле Росприроднадзор проводит внеплановую проверку
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Тагильчанину Олегу Смирнову, работающему на УВЗ, выплатили страховку за сгоревший в селе Бызово дом. Его он покупал на средства материнского капитала. Возникли ли проблемы со страховой выплатой, Олег рассказал журналистам TagilCity.ru.

Сотруднику УВЗ из Нижнего Тагила выплатили страховку за сгоревший в Бызово дом
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С 12 мая по 15 мая в Нижнем Тагиле изменится маршрут движения по проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса на время ремонтных работ. На некоторое время изменится маршрут движения автобусов, а также любых других транспортных средств.

Как будут ездить автобусы во время перекрытия проспекта Мира в Нижнем Тагиле
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Малый бизнес испытал на себе последствия санкций. Упал спрос, возросли затраты на логистику и так далее. Журналисты TagilCity.ru выясняли, что происходит в сфере бизнеса Нижнего Тагила.

Как справляется бизнес Нижнего Тагила спустя год в условиях санкций?
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Волонтеры из продолжают тушить природные пожары в Горноуральском городском округе. Множество возгораний зафиксировано за Леневкой. Людей не хватает, особенно тех, у кого есть внедорожники.

«Помогают в основном женщины»: добровольцы Нижнего Тагила тушат пожары за Леневкой
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