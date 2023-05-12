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263 нарушения противопожарного режима выявлены в Свердловской области

12 мая 2023, 15:35
Фото: 1MI
В отношении жителей Свердловской области, нарушивших действующий противопожарный режим в регионе, возбуждено 263 дела за минувшую неделю.

Нарушителей выявляют в местах отдыха, лесах, садовых товариществах, придорожных участках. Решение устанавливать нарушителей и было принято губернатором области Евгением Куйвашевым, пишет «МК-Екатеринбург».

По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, за последние сутки было возбуждено 115 дел. Также Мамонтов добавил, что, если нарушения режима будут продолжаться, свердловчан станут привлекать к ответственности.

Напомним, в связи с массовыми природными пожарами в Свердловской области в апреле 2023 года был введен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим начал действовать в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Нарушители#Лесные пожары#Административное правонарушение#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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