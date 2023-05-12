263 нарушения противопожарного режима выявлены в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Нарушителей выявляют в местах отдыха, лесах, садовых товариществах, придорожных участках. Решение устанавливать нарушителей и было принято губернатором области Евгением Куйвашевым, пишет «МК-Екатеринбург».
По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, за последние сутки было возбуждено 115 дел. Также Мамонтов добавил, что, если нарушения режима будут продолжаться, свердловчан станут привлекать к ответственности.
Напомним, в связи с массовыми природными пожарами в Свердловской области в апреле 2023 года был введен особый противопожарный режим.