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87-летней бабушке из Томска пришло письмо с предложением вступить в ряды ЧВК «Вагнер»

12 мая 2023, 08:26
Фото: Страница во "ВКонтакте" Татьяны Репиной
Пенсионерке из Томска на почту пришло письмо с предложением вступить в ЧВК «Вагнер». Письмо из почтового ящика ей передала дочка, не зная, что написано внутри.

По словам дочери пенсионерки Татьяны Репиной, она пришла в гости к маме и, как обычно, достала для нее из ящика всю корреспонденцию – бабушка как раз ждала платежки за ЖКХ.

Фото: Страница во "ВКонтакте" Татьяны Репиной

В одном из конвертов, на котором не было ни отправителя, ни адреса, как сначала предположила пенсионерка, возможно, находится поздравление с Днем Победы. Однако там было приглашение вступить в ряды ЧВК «Вагнер».

Также Татьяна отметила, что ее мама в Украине в городе Рубежное пережила во время войны немецкую оккупацию, а потом и голод. Ее старший брат и зять герои-фронтовики похоронены в Рубежном.

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#Пенсионерка#Томск#ЧВК "Вагнер"#Происшествия#Елена Озерова
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