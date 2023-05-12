87-летней бабушке из Томска пришло письмо с предложением вступить в ряды ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По словам дочери пенсионерки Татьяны Репиной, она пришла в гости к маме и, как обычно, достала для нее из ящика всю корреспонденцию – бабушка как раз ждала платежки за ЖКХ.
В одном из конвертов, на котором не было ни отправителя, ни адреса, как сначала предположила пенсионерка, возможно, находится поздравление с Днем Победы. Однако там было приглашение вступить в ряды ЧВК «Вагнер».
Также Татьяна отметила, что ее мама в Украине в городе Рубежное пережила во время войны немецкую оккупацию, а потом и голод. Ее старший брат и зять герои-фронтовики похоронены в Рубежном.