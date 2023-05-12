Автошкола в Нижнем Тагиле не может подтвердить нарушение ПДД служебным автомобилем

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Редакция TagilCity.tu сделала официальный запрос на имя директора «РусАвтоШколы» Любови Сарваровой. Руководство не подтвердило принадлежность данного автомобиля, ссылаясь на невозможность определить это визуально. При этом они подтвердили, что у них есть сотрудники, которые работают на автомобилях марки Renault Logan.
Мы не можем подтвердить принадлежность транспортного средства, изображенного на фотографии к автопарку ЧУ ДПО «Русавтошкола», в связи с невозможностью визуального определения государственного регистрационного знака ТС, бортовых наклеек ТС, водителя ТС, а так же места и время парковки, изображенного на фото ТС В ЧУ ДПО «РусАвтоШколе» есть мастера производственного обучения вождению,
работающие на транспортных средствах марки Renault Logan, а так же на автомобилях других марок (пунктуация и орфография автора сохранены), — Любовь Сарварова, директор «РусАвтоШколы».
На вопрос, принимаются ли какие-либо меры, в том числе дисциплинарные, в отношении водителей, которые, так или иначе нарушают ПДД, директор автошколы Любовь Сарварова ответила, что за соблюдением правил в городе следит ГИБДД. Она уточнила, что школа каких-либо мер в отношении инструктора принимать не может, тем более, что номерных знаков на автомобиле не видно.
Напомним, что в апреле в одном из дворов Нижнего Тагила местными жителями была сделана фотография автомобиля, который припарковался прямо на газоне. На фото видны наклейки на борту машины. При внимательном рассмотрении можно узнать логотип и фирменный стиль «РусАвтоШколы».