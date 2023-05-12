Автошкола в Нижнем Тагиле не может подтвердить нарушение ПДД служебным автомобилем

На вопрос, принимаются ли какие-либо меры, в том числе дисциплинарные, в отношении водителей, которые, так или иначе нарушают ПДД, директор автошколы Любовь Сарварова ответила, что за соблюдением правил в городе следит ГИБДД. Она уточнила, что школа каких-либо мер в отношении инструктора принимать не может, тем более, что номерных знаков на автомобиле не видно.