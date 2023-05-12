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Автошкола в Нижнем Тагиле не может подтвердить нарушение ПДД служебным автомобилем

12 мая 2023, 08:33
В Нижнем Тагиле «РусАвтоШкола» не может подтвердить принадлежность к своему автопарку автомобиля, который был замечен припаркованным во дворе жилого дома прямо на газоне.

Редакция TagilCity.tu сделала официальный запрос на имя директора «РусАвтоШколы» Любови Сарваровой. Руководство не подтвердило принадлежность данного автомобиля, ссылаясь на невозможность определить это визуально. При этом они подтвердили, что у них есть сотрудники, которые работают на автомобилях марки Renault Logan.

Мы не можем подтвердить принадлежность транспортного средства, изображенного на фотографии к автопарку ЧУ ДПО «Русавтошкола», в связи с невозможностью визуального определения государственного регистрационного знака ТС, бортовых наклеек ТС, водителя ТС, а так же места и время парковки, изображенного на фото ТС В ЧУ ДПО «РусАвтоШколе» есть мастера производственного обучения вождению,
работающие на транспортных средствах марки Renault Logan, а так же на автомобилях других марок (пунктуация и орфография автора сохранены), — Любовь Сарварова, директор «РусАвтоШколы».

На вопрос, принимаются ли какие-либо меры, в том числе дисциплинарные, в отношении водителей, которые, так или иначе нарушают ПДД, директор автошколы Любовь Сарварова ответила, что за соблюдением правил в городе следит ГИБДД. Она уточнила, что школа каких-либо мер в отношении инструктора принимать не может, тем более, что номерных знаков на автомобиле не видно.

Напомним, что в апреле в одном из дворов Нижнего Тагила местными жителями была сделана фотография автомобиля, который припарковался прямо на газоне. На фото видны наклейки на борту машины. При внимательном рассмотрении можно узнать логотип и фирменный стиль «РусАвтоШколы».

Авто с логотипом автошколы припарковали на газоне в центре Нижнего Тагила
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#Артем Карнаухов#ПДД#Автомобиль#Автопроисшествия#Автошкола#ГИБДД#ГАИ#Транспорт#ДТП#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив
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