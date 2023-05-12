Бездомных собак посчитают в Свердловской области

Комиссии будут проводить по территориям рейды. К объездам планируется привлекать зоозащитников, представителей УК и волонтеров. В сообщении сказано, что фиксация будет осуществляться посредством фотосъемки. Учитываться будут все животные без владельцев — немаркированные, находящиеся в местах массового скопления людей, на тепловых сетях, на площадках накопления отходов, а также те, кто находится в местах, куда собак возвращать запрещено.