Бездомных собак посчитают в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Комиссии будут проводить по территориям рейды. К объездам планируется привлекать зоозащитников, представителей УК и волонтеров. В сообщении сказано, что фиксация будет осуществляться посредством фотосъемки. Учитываться будут все животные без владельцев — немаркированные, находящиеся в местах массового скопления людей, на тепловых сетях, на площадках накопления отходов, а также те, кто находится в местах, куда собак возвращать запрещено.
Комиссии будут также составлять отчеты по каждому случаю нападения бездомных собак на людей. Органы местного самоуправления должны будут отчитываться о причинах роста или снижения случаев нападения животных.