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Бездомных собак посчитают в Свердловской области

12 мая 2023, 12:00
Фото: 1MI
Установить численность бездомных собак планируется в Свердловской области. Для этого в муниципалитетах должны быть созданы специальные комиссии, которые будут заниматься сбором данных. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Комиссии будут проводить по территориям рейды. К объездам планируется привлекать зоозащитников, представителей УК и волонтеров. В сообщении сказано, что фиксация будет осуществляться посредством фотосъемки. Учитываться будут все животные без владельцев — немаркированные, находящиеся в местах массового скопления людей, на тепловых сетях, на площадках накопления отходов, а также те, кто находится в местах, куда собак возвращать запрещено.

Комиссии будут также составлять отчеты по каждому случаю нападения бездомных собак на людей. Органы местного самоуправления должны будут отчитываться о причинах роста или снижения случаев нападения животных.

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#Ирина Кирилова#Собака#Животные#Учет#Статистика#Природа#Свердловская область
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