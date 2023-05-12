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Более трех десятков лесных пожаров потушены за сутки в Свердловской области

12 мая 2023, 06:17
Фото: скриншот видео МЧС по Свердловской области
По данным на утро 12 мая, на территории Свердловской области за сутки ликвидированы 33 лесных пожара. Еще 18 локализованы и не распространяются.

В общей сложности в борьбе со стихией задействованы более 4 тысяч человек. Также с ними работает 500 единиц техники. Основные силы брошены на ликвидацию возгораний в районе Белоярского, Невьянского, Тугулымского городских округов и городского округа Сухой Лог.

Авиация за последние сутки выполнила 159 сбросов воды. Их общий объем составил 630 тонн. Работа с воздуха будет продолжаться, в том числе и силами МЧС.

Отмечается, что угрозы распространения пожаров на населенные пункты нет.

Напомним, в Горноуральском ГО волонтеры продолжают оказывать помощь в тушении пожаров. Они бушуют в районе Леневского водохранилища.

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