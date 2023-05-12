Более трех десятков лесных пожаров потушены за сутки в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В общей сложности в борьбе со стихией задействованы более 4 тысяч человек. Также с ними работает 500 единиц техники. Основные силы брошены на ликвидацию возгораний в районе Белоярского, Невьянского, Тугулымского городских округов и городского округа Сухой Лог.
Авиация за последние сутки выполнила 159 сбросов воды. Их общий объем составил 630 тонн. Работа с воздуха будет продолжаться, в том числе и силами МЧС.
Отмечается, что угрозы распространения пожаров на населенные пункты нет.
Напомним, в Горноуральском ГО волонтеры продолжают оказывать помощь в тушении пожаров. Они бушуют в районе Леневского водохранилища.