Более трех десятков лесных пожаров потушены за сутки в Свердловской области

В общей сложности в борьбе со стихией задействованы более 4 тысяч человек. Также с ними работает 500 единиц техники. Основные силы брошены на ликвидацию возгораний в районе Белоярского, Невьянского, Тугулымского городских округов и городского округа Сухой Лог.