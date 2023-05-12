Буцаев: РЭО поддержит отечественных производителей оборудования для обращения с ТКО

Олег Шияновский, руководитель по технологиям ППК “Российский экологический оператор”, отметил, что к проектам технологического суверенитета государства относится производство роботов для сортировки отходов, которые имеют функцию распознавания объектов, а также производство сепараторов для ТКО и оборудования для линий компостирования органических, пищевых и аналогичных им отходов.