Буцаев: РЭО поддержит отечественных производителей оборудования для обращения с ТКО

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Издание newstracker.ru пишет, что гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что по итогам прошлого года импортозамещение оборудования в отрасли составило семьдесят процентов. Он отметил, что компания осуществляет активную деятельность по созданию и поддержке разработок российских специалистов, проводит хакатоны и находит предприятия, готовые предложить лучшие решения.
По словам Буцаева, еще одним шагом на пути к импортозамещению стало включение в список приоритетных направлений проектов технологического суверенитета России оборудования для сферы обращения с отходами. Производителям оборудования это позволит получить значительную поддержку.
Постановление Правительства России определяет наиболее важные направления государственной политики по развитию инвестиционной деятельности и привлечению в связанные с достижением технологического суверенитета страны проекты внебюджетных средств.
Олег Шияновский, руководитель по технологиям ППК “Российский экологический оператор”, отметил, что к проектам технологического суверенитета государства относится производство роботов для сортировки отходов, которые имеют функцию распознавания объектов, а также производство сепараторов для ТКО и оборудования для линий компостирования органических, пищевых и аналогичных им отходов.
Также в список вошло изготовление оборудования для линий утилизации полимерных отходов, отходов резины, стекла, отработанных автошин.