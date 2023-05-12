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Буцаев: РЭО поддержит отечественных производителей оборудования для обращения с ТКО

12 мая 2023, 11:58
Фото: 1MI
В перечень приоритетных направлений проектов технологического суверенитета страны вошло производство сепараторов для сортировки ТКО, а также оборудования для линий компостирования и утилизации вторсырья. Эти проекты по инициативе РЭО были включены в постановление Правительства РФ.

Издание newstracker.ru пишет, что гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что по итогам прошлого года импортозамещение оборудования в отрасли составило семьдесят процентов. Он отметил, что компания осуществляет активную деятельность по созданию и поддержке разработок российских специалистов, проводит хакатоны и находит предприятия, готовые предложить лучшие решения.

По словам Буцаева, еще одним шагом на пути к импортозамещению стало включение в список приоритетных направлений проектов технологического суверенитета России оборудования для сферы обращения с отходами. Производителям оборудования это позволит получить значительную поддержку.

Постановление Правительства России определяет наиболее важные направления государственной политики по развитию инвестиционной деятельности и привлечению в связанные с достижением технологического суверенитета страны проекты внебюджетных средств.

Олег Шияновский, руководитель по технологиям ППК “Российский экологический оператор”, отметил, что к проектам технологического суверенитета государства относится производство роботов для сортировки отходов, которые имеют функцию распознавания объектов, а также производство сепараторов для ТКО и оборудования для линий компостирования органических, пищевых и аналогичных им отходов.

Также в список вошло изготовление оборудования для линий утилизации полимерных отходов, отходов резины, стекла, отработанных автошин.

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