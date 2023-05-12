Два казанских лжеброкера предстанут перед судом в Екатеринбурге

Posted 12 мая 2023, 13:21
Published 12 мая 2023, 13:21
Modified 12 мая 2023, 13:23
Updated 12 мая 2023, 13:23
Обвиняются молодые люди по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба полиции Екатеринбурга.
Следствие полагает, что мужчины представлялись сотрудниками образовательной организации и похищали деньги у граждан. Они сумели обмануть восемь человек. Они из Екатеринбурга, Крыма, Перми, Ростова, Воронежа и Красноярска. У них в общей сложности украли 8 миллионов рублей.
Преступная группировка работала на территории Казани. У них было несколько офисов. Их сотрудники обзванивали граждан и призывали научиться инвестировать в криптовалюту.
В мае прошлого года полицейские установили местонахождение колл-центра, из которого осуществлялись противоправные действия в отношении жителя Екатеринбурга. Двоих граждан из банды задержали.
Уголовное дело направлено в суд. Также правоохранители ищут остальных участников банды.