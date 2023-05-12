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Два казанских лжеброкера предстанут перед судом в Екатеринбурге

12 мая 2023, 13:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будут судить двух казанских лжеброкеров. Обвиняемым 23 и 21 год.

Обвиняются молодые люди по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба полиции Екатеринбурга.

Следствие полагает, что мужчины представлялись сотрудниками образовательной организации и похищали деньги у граждан. Они сумели обмануть восемь человек. Они из Екатеринбурга, Крыма, Перми, Ростова, Воронежа и Красноярска. У них в общей сложности украли 8 миллионов рублей.

Преступная группировка работала на территории Казани. У них было несколько офисов. Их сотрудники обзванивали граждан и призывали научиться инвестировать в криптовалюту.

В мае прошлого года полицейские установили местонахождение колл-центра, из которого осуществлялись противоправные действия в отношении жителя Екатеринбурга. Двоих граждан из банды задержали.

Уголовное дело направлено в суд. Также правоохранители ищут остальных участников банды.

Мошенники из Казани на аферах с криптовалютой похитили у уральцев более 8 млн рублей
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#Екатеринбург#Мошенничество#Казань#Криптовалюта#Криминал#Елена Озерова
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