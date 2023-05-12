Экосистема Татьяны Минеевой помогает бизнесу, попавшему под действие санкций

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Вместе с тем, независимо от некоторых успешных случаев защиты прав российских предпринимателей, общая картина с учетом непрерывного расширения санкционных списков остается неблагоприятной, пишет gorod55.ru. Более того, в настоящее время предпосылок к положительному изменению сложившейся ситуации в недружественных странах нет.
Так, одиннадцатый пакет антироссийских санкций сосредоточен на борьбе с обходом некоторых ранее введенных ограничений. По словам столичного бизнес-омбудсмена, подобная ситуация уже обнаруживается в ряде дружественных стран, поскольку они могут попасть под ограничения из-за обвинений в обходе санкций против РФ. В этой связи многим отечественным предпринимателям стоит проявлять осторожность при заключении сделок при участии посредников.
Экосистема бизнес-омбудсмена Москвы уже подготовила рекомендации для российского бизнеса. В первую очередь необходимо письменно фиксировать все факты нарушений своих прав на территории конкретной страны. Во вторых, необходимо пользоваться услугами юридического сопровождения на территории страны, где допущено нарушение прав, а также на территории России. Более того, такую помощь могут оказать бизнес-омбудсмены тех государств, где нарушены права предпринимателя. Далее необходимо создавать альтернативные бизнес-схемы, привлекая компании из тех стран, которые не поддерживают санкции.
При данных обстоятельствах необходимо объединять усилия по созданию различных налоговых льгот и послаблений для бизнеса в сфере ВЭД. Также в этой области рекомендуется полностью либо частично отказаться от соблюдения требований международных правовых актов, которые ущемляют или могут ущемить национальный суверенитет России и конкретного бизнеса.
Кроме того, эксперты советуют наладить работу с альтернативными поставщиками, а также отказаться от общения со странами, которые ввели санкции.
Татьяна Минеева акцентировала внимание на том, что отечественному бизнесу, особенно малому, необходимы меры поддержки по нескольким направлениям. В частности, необходимо обеспечить коридоры защищенных финансовых транзакций в рублях с дружественными государствами. Вдобавок необходимо пользоваться защищенными транспортными коридорами через дружественные государства, а также запретить передачу сведений по запросам недружественных стран, затрагивающих деятельность российских компаний за рубежом.