Экосистема Татьяны Минеевой помогает бизнесу, попавшему под действие санкций

Экосистема бизнес-омбудсмена Москвы уже подготовила рекомендации для российского бизнеса. В первую очередь необходимо письменно фиксировать все факты нарушений своих прав на территории конкретной страны. Во вторых, необходимо пользоваться услугами юридического сопровождения на территории страны, где допущено нарушение прав, а также на территории России. Более того, такую помощь могут оказать бизнес-омбудсмены тех государств, где нарушены права предпринимателя. Далее необходимо создавать альтернативные бизнес-схемы, привлекая компании из тех стран, которые не поддерживают санкции.