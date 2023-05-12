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Еще 15 тысяч штрафов получили перевозчики Нижнего Тагила за отсутствие автобусов

12 мая 2023, 10:37
Фото: 1MI
15 тысяч штрафов заплатят компании-перевозчики из Нижнего Тагила за отсутствие автобусов на линии в положенное по расписанию время. Проверки прошли в конце марта 2023 года.

Рейды по соблюдению условий муниципального контракта провели сотрудники МКУ «Службы заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Также в состав выездной комиссии входили представители компаний-перевозчиков.

28 марта с 19.05 до 20.50 на остановочные пункты «Кинотеатр Родина» и «Кинотеатр Современник» вовремя не приехали автобусы маршрутов № 32 (ГГМ — ТЦ Depo) и № 34 (ГГМ — Рудник им. III Интернационала). Эти рейсы обслуживает ООО «Техноком».

29 марта комиссия работала на остановке «Улица Циолковского» с 16.45 до 18.10. Было выявлено, что автобус № 25 (ГГМ — Смычка) также не приехал в 17.10 согласно расписанию. Маршрут обслуживает ООО «Объединение Союз-НТ».

По всем случаям нарушений были составлены акты, а перевозчикам выставлены претензии и выписаны штрафы — по пять тысяч рублей за каждый отсутствующий автобус.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Автобус#Шраф#Перевозчик#Общество#Транспорт#Эксклюзив
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