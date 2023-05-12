Еще 15 тысяч штрафов получили перевозчики Нижнего Тагила за отсутствие автобусов

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Рейды по соблюдению условий муниципального контракта провели сотрудники МКУ «Службы заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Также в состав выездной комиссии входили представители компаний-перевозчиков.
28 марта с 19.05 до 20.50 на остановочные пункты «Кинотеатр Родина» и «Кинотеатр Современник» вовремя не приехали автобусы маршрутов № 32 (ГГМ — ТЦ Depo) и № 34 (ГГМ — Рудник им. III Интернационала). Эти рейсы обслуживает ООО «Техноком».
29 марта комиссия работала на остановке «Улица Циолковского» с 16.45 до 18.10. Было выявлено, что автобус № 25 (ГГМ — Смычка) также не приехал в 17.10 согласно расписанию. Маршрут обслуживает ООО «Объединение Союз-НТ».
По всем случаям нарушений были составлены акты, а перевозчикам выставлены претензии и выписаны штрафы — по пять тысяч рублей за каждый отсутствующий автобус.