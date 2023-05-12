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«Надоело мыться из тазиков». Жители Вагонки в Тагиле неделю остаются без горячей воды

12 мая 2023, 10:59
Фото: TagilCity.ru

Жители Вагонки в Тагиле неделю остаются без горячей воды из-за аварии на теплотрассе

Жители дома № 61 на улице Зари в Нижнем Тагиле уже неделю остаются без горячей воды из-за аварии на теплотрассе после опрессовки. МУП «Горэнерго-НТ» приступило к ремонтным работам только 12 мая.

4 мая после аварии на теплотрассе в нескольких домах на улице Зари в Дзержинском районе была отключена горячая вода. В объявлениях, развешанных на подъездах МУП «Горэнерго-НТ», точные сроки включения водоснабжения указаны не были. Говорилось лишь, что «до устранения аварии». В итоге жители дома № 61 остались без воды на неделю, включая четыре праздничных дня.

Воду отключили 4 мая. Все праздники мы сидели без нее. В ванной холодно, в туалете холодно. Чтобы помыться, умыться постоянно приходиться кипятить воду. А на несколько человек в семье, еще и несколько раз. Надоело мыться из тазиков. У соседки вообще недавно ребенок родился, которого тоже нужно купать и подмывать каждый день и не по разу. С малышом без воды тяжело, — рассказала TagilCity.ru жительница дома Анна.
Объявление об отключении горячей воды на подъезде дома № 61 на улице ЗариОбъявление об отключении горячей воды на подъезде дома № 61 на улице Зари
Объявление об отключении горячей воды на подъезде дома № 61 на улице Зари
Фото: TagilCity.ru

По словам жителей дома, 10 и 11 мая в диспетчерской «Горэнерго-НТ» утверждали, что работы по устранению аварии уже ведутся, однако по факту никого из рабочих на месте не было. В план-графике устранения утечек, опубликованном на официальной странице ресурсной организации во «ВКонтакте», указано, что ремонтные работы закончены еще 5 мая.

Скриншот план-графика устранения утечек МУП «Горэнерго-НТ»Скриншот план-графика устранения утечек МУП «Горэнерго-НТ»
Скриншот план-графика устранения утечек МУП «Горэнерго-НТ»

В самом «Горэнерго-НТ» журналисту TagilCity.ru пояснили, что устранению аварии мешали припаркованные автомобили.

5 мая выполняли работы по ремонту магистрального участка теплотрассы Ду 600 и замене задвижек. При этом в тепловой камере выявлена утечка на трубопроводе в сторону дома №61 на улице Зари. Работы планировали провести 11 мая. Мешал автотранспорт, стоящий на тепловой камере. Сегодня (12 мая — прим. редакции) ведутся работы по устранению утечки и восстановлению ГВС, — пояснили в ресурсной организации.
Утро 12 мая. Подготовка к ремонтным работамУтро 12 мая. Подготовка к ремонтным работам
День 12 мая. Ремонтные работы началисьДень 12 мая. Ремонтные работы начались
Утро 12 мая. Подготовка к ремонтным работам
Фото: TagilCity.ru
#Анна Григорьева#Коммунальная авария#Горячая вода#Отключение#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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