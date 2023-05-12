«Надоело мыться из тазиков». Жители Вагонки в Тагиле неделю остаются без горячей воды

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
4 мая после аварии на теплотрассе в нескольких домах на улице Зари в Дзержинском районе была отключена горячая вода. В объявлениях, развешанных на подъездах МУП «Горэнерго-НТ», точные сроки включения водоснабжения указаны не были. Говорилось лишь, что «до устранения аварии». В итоге жители дома № 61 остались без воды на неделю, включая четыре праздничных дня.
Воду отключили 4 мая. Все праздники мы сидели без нее. В ванной холодно, в туалете холодно. Чтобы помыться, умыться постоянно приходиться кипятить воду. А на несколько человек в семье, еще и несколько раз. Надоело мыться из тазиков. У соседки вообще недавно ребенок родился, которого тоже нужно купать и подмывать каждый день и не по разу. С малышом без воды тяжело, — рассказала TagilCity.ru жительница дома Анна.
По словам жителей дома, 10 и 11 мая в диспетчерской «Горэнерго-НТ» утверждали, что работы по устранению аварии уже ведутся, однако по факту никого из рабочих на месте не было. В план-графике устранения утечек, опубликованном на официальной странице ресурсной организации во «ВКонтакте», указано, что ремонтные работы закончены еще 5 мая.
В самом «Горэнерго-НТ» журналисту TagilCity.ru пояснили, что устранению аварии мешали припаркованные автомобили.
5 мая выполняли работы по ремонту магистрального участка теплотрассы Ду 600 и замене задвижек. При этом в тепловой камере выявлена утечка на трубопроводе в сторону дома №61 на улице Зари. Работы планировали провести 11 мая. Мешал автотранспорт, стоящий на тепловой камере. Сегодня (12 мая — прим. редакции) ведутся работы по устранению утечки и восстановлению ГВС, — пояснили в ресурсной организации.