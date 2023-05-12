«Надоело мыться из тазиков». Жители Вагонки в Тагиле неделю остаются без горячей воды

По словам жителей дома, 10 и 11 мая в диспетчерской «Горэнерго-НТ» утверждали, что работы по устранению аварии уже ведутся, однако по факту никого из рабочих на месте не было. В план-графике устранения утечек, опубликованном на официальной странице ресурсной организации во «ВКонтакте», указано, что ремонтные работы закончены еще 5 мая.