Неизвестный застрелил щенка алабая у частного дома в Черноисточинске

Около 18:00 часов вечера по территории, на которой бегали псы и ослик, проехал Lexus. На некоторое время он остановился. Судя по кадрам с видео, собаки уделили внимание машине и разбежались. Один из щенков по кличке Лорд, достаточно крупный, поприветствовал незнакомца и убежал по своим делам.