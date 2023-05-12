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Неизвестный застрелил щенка алабая у частного дома в Черноисточинске

12 мая 2023, 12:16
Фото: TagilCity.ru
10 мая в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом неизвестный застрелил из ружья шестимесячного щенка алабая. Хозяин написал заявление в полицию.

Андрей О. проживет в поселке Черноисточинск в частном доме, держит фермерское хозяйство. На территории и близ нее регулярно бегают местные псы, иногда даже в окружении ослика. 10 мая стая животных, которые уже знакомы всем соседям, бегали около дома, за забором.

Около 18:00 часов вечера по территории, на которой бегали псы и ослик, проехал Lexus. На некоторое время он остановился. Судя по кадрам с видео, собаки уделили внимание машине и разбежались. Один из щенков по кличке Лорд, достаточно крупный, поприветствовал незнакомца и убежал по своим делам.

Через несколько минут мужчина, вероятно, водитель Lexus, вернулся к животным с оружием. Один раз он выстрелил, напугав животных, второй раз — попал в щенка алабая. Раненая собака забежала обратно во двор, где умерла на глазах других псов.

Хозяин пса, обнаружив, что его питомца застрелили, позвал незнакомца, чтобы прояснить случившееся. Однако мужчина с оружием стал словами угрожать и самому хозяину фермы — Андрею.

Я спросил его, зачем он это сделал. Он сказал, что, если буду еще собак своих отпускать и меня пристрелит. Я его раньше не видел, тут домов настроили, «новые русские», — поделился Андрей с TagilCity.ru.
Мужчина убил собаку в ЧерноисточинскеМужчина убил собаку в Черноисточинске
Мужчина убил собаку в ЧерноисточинскеМужчина убил собаку в Черноисточинске
Мужчина убил собаку в ЧерноисточинскеМужчина убил собаку в Черноисточинске
Мужчина убил собаку в ЧерноисточинскеМужчина убил собаку в Черноисточинске
Мужчина убил собаку в Черноисточинске
Фото: TagilCity.ru

Андрей сразу же обратился в полицию и написал заявление о случившемся. В дальнейшем, в случае отказа, он намерен обращаться в прокуратуру. Собаку хозяин похоронил, но, вероятно, придется эксгумировать тело.

Собачку, конечно, похоронил, но сейчас придется, наверное, откопать, потому что экспертизу никто не сделал, а потом это нужно будет. Поговорил сейчас с адвокатом знакомым, — рассказал Андрей редакции TagilCity.ru.

В полиции Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru информацию о том, что дело находится в работе, подтвердили.

В отделе полиции №21 МУ МВД России «Нижнетагильское» данная информация зарегистрирована. В ходе проверки, которая будет проведена в установленные законом сроки, будут установлены все обстоятельства случившегося.
Собаку застрелили в ЧерноисточинскеСобаку застрелили в Черноисточинске
Собаку застрелили в ЧерноисточинскеСобаку застрелили в Черноисточинске
Собаку застрелили в ЧерноисточинскеСобаку застрелили в Черноисточинске
Собаку застрелили в Черноисточинске
Фото: TagilCity.ru
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#Юлия Степанова#Собака#Оружие#Черноисточинск#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область#Нижний Тагил
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