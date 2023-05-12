«НЕзабытые» на RUTUBE

«Уникальность фильма в том, что он создан блогерами продюсерского центра Insight People из разных регионов, такого еще не было - Москва, Ленинградская область, Вологда, Омск, Старый Оскол, Магас, Пенза, Волгоград, Белгород, Улан-Удэ, Владивосток и Томск. Наши резиденты поддержали идею рассказать о силе и стойкости тех, кто прошел через ужас войны. Собрать мозаику судеб и показать одну из самых страшных страниц в мировой истории, сложив при этом цельную художественную картину - настоящий творческий вызов. Резиденты Insight People с этой миссией справились и выполнили поставленную задачу», – рассказала режиссер фильма Елена Леви.