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Нуждающийся в медпомощи пожилой мужчина пропал в Екатеринбурге

12 мая 2023, 16:49
Фото: 1MI
71-летний пенсионер из Екатеринбурга, нуждающийся в медицинской помощи, бесследно исчез 11 мая 2023 года.

Рост пропавшего мужчины - 170 см, телосложение худощавое, серые глаза, волосы седые. Также у исчезнувшего екатеринбуржца есть борода, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В момент пропажи пожилой свердловчанин был одет в черные штаны, джинсовую куртку синего цвета, черную футболку, черно-синие резиновые тапки и черные носки.

Поисками пропавшего жителя Екатеринбурга занимаются специалисты поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 11 мая 2023 года в Новоуральске пропала 13-летняя девочка, возвращавшаяся домой из музыкальной школы. Вскоре ребенка живой нашли полицейские. Подробности не сообщаются.

Поиски пропавшей на велосипеде девочки завершены в Новоуральске
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Екатеринбург#Пропал человек#Пенсионер#Поиски#Лиза Алерт#Поисковый отряд#Ориентировка#Происшествия
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