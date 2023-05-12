Нуждающийся в медпомощи пожилой мужчина пропал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Рост пропавшего мужчины - 170 см, телосложение худощавое, серые глаза, волосы седые. Также у исчезнувшего екатеринбуржца есть борода, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
В момент пропажи пожилой свердловчанин был одет в черные штаны, джинсовую куртку синего цвета, черную футболку, черно-синие резиновые тапки и черные носки.
Поисками пропавшего жителя Екатеринбурга занимаются специалисты поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 11 мая 2023 года в Новоуральске пропала 13-летняя девочка, возвращавшаяся домой из музыкальной школы. Вскоре ребенка живой нашли полицейские. Подробности не сообщаются.