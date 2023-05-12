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Обустройство территории у Центра народных промыслов в Тагиле обойдется на 30% дешевле

12 мая 2023, 13:12
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле определен подрядчик, который займется благоустройством территории у Центра народных промыслов на улице Балакинская, 1. Стоимость объекта снизилась на 30%.

Победителем аукциона стало ООО «Давиан» из Нижнего Тагила. Компания снизила начальную цену контракта с 4,9 миллиона рублей до 3,4 миллиона.

Согласно документации, работы необходимо окончить до 30 сентября 2023 года. Площадь благоустройства составит 1,8 тысячи квадратных метров. Вокруг здания появятся новые асфальтированные дорожки, парковочные места, скамейки, урны и вазоны для цветов.

ООО «Давиан» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в апреле 2019 года. Компания занимается строительством автомобильных дорог, директором является Марзпет Оганнисян. Ранее фирма выступала подрядчиком в 10 госконтрактах на сумму 36,2 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле благоустроят территорию у Центра народных промыслов на Тагилстрое
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#Евгения Сафина#Закупка#Подрядчик#Центр народных промыслов#Ремонт#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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