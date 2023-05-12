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Одно авто на крыше, дорога закрыта: ДТП с двумя машинами произошло в Нижнем Тагиле

12 мая 2023, 17:32
Фото: 1MI
Два автомобиля разбились в дорожной аварии в Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей по направлению к улице Зари. Происшествие случилось вечером 12 мая 2023 года.

К месту произошедшей аварии прибыли сотрудники спасательной и пожарной служб, а также бригада скорой помощи.

Видео: TagilCity.ru

По словам очевидцев, один из автомобилей перевернулся, у другого разбит бампер. Дорога в настоящий момент перекрыта.

Подробности данного инцидента станут известны позднее, — сообщает читатель TagilCity.ru.

Напомним, 5 мая 2023 года в Верхней Пышме произошло столкновения иномарки и ВАЗа. Один из пассажиров автомобиля ВАЗ скончался на месте аварии, остальные пассажиры, а также оба водителя были доставлены в больницу.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#Происшествия#Автомобиль#Столкновение#Авария#Дорога#Видео
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