Одно авто на крыше, дорога закрыта: ДТП с двумя машинами произошло в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
К месту произошедшей аварии прибыли сотрудники спасательной и пожарной служб, а также бригада скорой помощи.
По словам очевидцев, один из автомобилей перевернулся, у другого разбит бампер. Дорога в настоящий момент перекрыта.
Подробности данного инцидента станут известны позднее, — сообщает читатель TagilCity.ru.
Напомним, 5 мая 2023 года в Верхней Пышме произошло столкновения иномарки и ВАЗа. Один из пассажиров автомобиля ВАЗ скончался на месте аварии, остальные пассажиры, а также оба водителя были доставлены в больницу.