Первоклассник с самодельным парашютом выпал из окна школы в Екатеринбурге

До этого у детей проходил урок труда, на котором они делали бумажные парашютики. Их стали запускать с разных возвышенностей. Окно в школе было открыто для проветривания и ребенок решил пустить свой парашютик повыше. Однако выпал вместе с ним.

После случившегося родители были вызваны в полицию на встречу с сотрудниками ПДН. Мама сразу заявила, что претензий к школе не имеет. Однако ребенку предстоит шесть месяцев ходить в корсете. Скоро ему снимут гипс.