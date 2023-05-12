Первоклассник с самодельным парашютом выпал из окна школы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Инцидент случился 21 апреля во время перемены. Мальчик планировал запустить из окна бумажный парашют. Теперь он находится в больнице. У него сломана нога и имеется смещение позвоночных дисков.
Информацию о случившемся подтвердила директор интерната Ирина Суставова. Она рассказала, что при падении ребенок приземлился на ноги. Сразу была вызвана скорая помощь. Руководитель отправилась вместе с ребенком. В больнице уже ожидали родители мальчика.
До этого у детей проходил урок труда, на котором они делали бумажные парашютики. Их стали запускать с разных возвышенностей. Окно в школе было открыто для проветривания и ребенок решил пустить свой парашютик повыше. Однако выпал вместе с ним.
После случившегося родители были вызваны в полицию на встречу с сотрудниками ПДН. Мама сразу заявила, что претензий к школе не имеет. Однако ребенку предстоит шесть месяцев ходить в корсете. Скоро ему снимут гипс.
Родители мальчика рассказали, что теперь он боится подходить к окнам. Они отметили, что любой может оказаться в такой ситуации, а потому претензий у них нет. Однако рекомендовали исключить парашютики из программы.
Напомним, в начале мая в Академическом районе Екатеринбурга из окна выпал подросток. Он скончался на месте. По словам очевидцев, ему было около 15 лет.