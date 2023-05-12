Погибшего на СВО тренера «Уралочки» похоронили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Денис Ефанов тренировал спортсменов в волейболе. Воспитал несколько поколений спортсменок, пишет Е1.
На спецоперацию он отправился осенью прошлого года, погиб в конце апреля. Проститься с тренером пришли сотни людей. В холл едва уместились все, кто желал попрощаться со спортсменом.
Мужчине было 46 лет. Он окончил Уральский педагогический университет. Волейболом он увлекался еще со школьной скамьи. У Дениса осталось четверо детей.