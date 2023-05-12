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Погибшего на СВО тренера «Уралочки» похоронили в Екатеринбурге

12 мая 2023, 09:25
Фото: Е1
В Екатеринбурге состоялись похороны погибшего на спецоперации тренера «Уралочки».

Денис Ефанов тренировал спортсменов в волейболе. Воспитал несколько поколений спортсменок, пишет Е1.

Фото: Е1

На спецоперацию он отправился осенью прошлого года, погиб в конце апреля. Проститься с тренером пришли сотни людей. В холл едва уместились все, кто желал попрощаться со спортсменом.

Мужчине было 46 лет. Он окончил Уральский педагогический университет. Волейболом он увлекался еще со школьной скамьи. У Дениса осталось четверо детей.

Тренер спортшколы «Уралочка» погиб в зоне спецоперации
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Погиб#СВО#Тренер#Происшествия
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