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Посетитель напал на сотрудников кафе Burger King в Екатеринбурге

12 мая 2023, 12:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге посетитель сети быстрого питания Burger King напал на сотрудников.

Напавшего пришлось скрутить, сообщается в телеграм-канале «Бандитский центр [ЕКБ]». Причина агрессии посетителя неизвестно, теперь в ситуации разбираются правоохранители.

Согласно видеоролику с места событий, мужчина стал предъявлять претензии к официанту. И в какой-то момент стал размахивать кулаками. Разрешить конфликт попытался менеджер заведения.

В этот момент посетитель взял стул и бросил его в сотрудников. После его вывели на улицу и скрутили.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Нападение#Посетитель#Происшествия
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