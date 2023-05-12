Посетитель напал на сотрудников кафе Burger King в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Напавшего пришлось скрутить, сообщается в телеграм-канале «Бандитский центр [ЕКБ]». Причина агрессии посетителя неизвестно, теперь в ситуации разбираются правоохранители.
Согласно видеоролику с места событий, мужчина стал предъявлять претензии к официанту. И в какой-то момент стал размахивать кулаками. Разрешить конфликт попытался менеджер заведения.
В этот момент посетитель взял стул и бросил его в сотрудников. После его вывели на улицу и скрутили.