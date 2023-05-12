Призвание — служить ближнему. В Нижнем Тагиле отметили сразу 2 медицинских праздника

Posted 12 мая 2023, 11:25
Published 12 мая 2023, 11:25
Modified 12 мая 2023, 11:27
Updated 12 мая 2023, 11:27
Работники медицинских учреждений Нижнего Тагила и пригорода получили поздравления, а также цветы, благодарственные письма и памятные подарки от чиновников, депутатов и коллег.
Глава муниципалитета Владислав Пинаев рассказал несколько случаев из своей жизни. Одним из самых запоминающихся событий для градоначальника — помощь жене в момент родов. Именно в этот момент он понял, кто главный в родильном доме.
Думал, что врач принимает роды, такое было у меня осознание. И вот, когда мне акушерка передала в руки новорожденную дочь, я понял, кто главный на родах. Понял роль, какую играет акушер во всем этом деле, когда на свет появляется новый человек, — поделился воспоминаниями Владислав Пинаев.
Еще одна ситуация показала главе города, насколько для любого пациента важно хорошее отношение к нему во время пребывания в больнице.
Так получилось, что я 3 дня провел в реанимации. На третий день чуть с ума не сошел в этой реанимации. За окном лето, а тут ремонт идет, как раз в здании этом. И вот подошла женщина ко мне, нянечка, мы с ней побеседовали. Она провела какие-то процедуры определенные, я со спокойной совестью ушел. Тогда я понял, насколько важно отношение человека, даже доброе слово, добрые взаимоотношения, поэтому очень благодарен тем людям, с кем общался сам, — рассказал Владислав Пинаев.
Поздравления и пожелания от главы города получили медицинские работники из Нижнего Тагила и пригорода.
Термин «сестра милосердия» обозначает милое, доброе сердце, которое является главным вектором в этой профессии, сказал глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев. Чиновник также поздравил всех собравшихся в актовом зале Демидовской больницы.
Мы все сегодня говорили и говорим, что, наверное, нет такого человека, который бы не понимал значимость вашей работы. С первых минут нашей жизни и на протяжении всего периода вы рядом. Вы всегда поможете, вы знаете, как помочь.
С праздником вас! Желаю благодарных пациентов, хорошей эффективной работы. Мы знаем, что вы очень переживаете за то дело, которое делаете. Вы профессионалы высокого уровня, спасибо вам за это, — сказал Геннадий Мальцев.
Огромная нагрузка, в том числе и физическая, ложится на хрупкие плечи медсестер. Это профессия не для всех. В ней остаются только редкие люди, чувствующие призвание — служить ближнему, считает заместитель председателя городской Думы Алексей Балыбердин.
Милосердие и доброта для вас не просто слова. Каждый день вы помогаете десяткам людей преодолеть боль и страх перед болезнью, вселяете надежду и помогаете вернуться к обычной жизни. Для каждого пациента вы находите нужные слова поддержки, приветливую улыбку и ободряющий взгляд. Никому в голову не придет, глядя на ваши красивые лица, сколько человеческих страданий вы видите ежедневно, каким рискам подвергайте свое здоровье, как вы встаете на дежурство. В день профессионального праздника примите искренние слова благодарности и пожелания благополучия, успехов и сил. И самое главное того, что вы сами щедро дарите людям — крепкого здоровья! — поздравил с праздником мед работников Алексей Балыбердин.
Своих коллег также поздравил главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников.
Уважаемые коллеги, уважаемый самый многочисленный в городе коллектив медицинских сестер. Я от всей души с большим удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником! Огромное спасибо сегодня нашим гостям, которые столько хороших, добрых слов сказали и в адрес сестринского коллектива, и в адрес нашей профессии, — завершил мероприятие Сергей Овсянников.