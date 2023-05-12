Работнику НТЗМК в Нижнем Тагиле ампутировали ноги после падения на него балки

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Как стало известно, 5 мая на молодого человека упала металлоконструкция. По информации источника, ЧП произошло в ночную смену.
Александру 26 лет. Он вместе с женой работал на НТЗМК. Жена работает в цехе сборки контролером ОТК. А сам Александр был стропальщиком в цехе маляро-погрузки. Пришел он к нам год — полтора тому назад, не больше. Только расписался с женой, взяли ипотеку и вот тебе на… такое несчастье, — поделились информацией подписчики «Инцидент Нижний Тагил».
Причиной могло стать нарушение техники безопасности.
По предварительной версии, крановщица допустила нарушение из-за неправильно данной команды, в результате чего тяжеленная металлоконструкция упала на рабочего. В настоящее время на предприятии идёт расследование этого ЧП. Крановщицу до выяснения всех причин от работы не отстранили, — пишут подписчики «Инцидент Нижний Тагил».
В настоящее время врачи борются за жизнь молодого человека, по информации коллег Александра, он находится в критическом состоянии. У молодого человека сломан позвоночник, раздроблен тазобедренный сустав, а также ампутированы обе ноги и мочевой пузырь.
11 мая редакция TagilCity.ru сделала официальный запрос на НТМЗК по поводу случившегося. Ответ пока дан не был.