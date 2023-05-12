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Работнику НТЗМК в Нижнем Тагиле ампутировали ноги после падения на него балки

12 мая 2023, 04:57
Фото: 1MI

Металлоконструкция упала на 26-летнего рабочего НТЗМК в Нижнем Тагиле

26-летний стропальщик из цеха маляро-погрузки получил травму на территории Нижнетагильского завода металлических конструкций. Об этом в социальных сетях сообщают коллеги пострадавшего. Сотруднику ампутировали обе ноги.

Как стало известно, 5 мая на молодого человека упала металлоконструкция. По информации источника, ЧП произошло в ночную смену. 

Александру 26 лет. Он вместе с женой работал на НТЗМК. Жена работает в цехе сборки контролером ОТК. А сам Александр был стропальщиком в цехе маляро-погрузки. Пришел он к нам год — полтора тому назад, не больше. Только расписался с женой, взяли ипотеку и вот тебе на… такое несчастье, — поделились информацией подписчики «Инцидент Нижний Тагил».

Причиной могло стать нарушение техники безопасности.

По предварительной версии, крановщица допустила нарушение из-за неправильно данной команды, в результате чего тяжеленная металлоконструкция упала на рабочего. В настоящее время на предприятии идёт расследование этого ЧП. Крановщицу до выяснения всех причин от работы не отстранили, — пишут подписчики «Инцидент Нижний Тагил».

В настоящее время врачи борются за жизнь молодого человека, по информации коллег Александра, он находится в критическом состоянии. У молодого человека сломан позвоночник, раздроблен тазобедренный сустав, а также ампутированы обе ноги и мочевой пузырь.

11 мая редакция TagilCity.ru сделала официальный запрос на НТМЗК по поводу случившегося. Ответ пока дан не был.

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