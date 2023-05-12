Сети холодного водоснабжения поменяют в Новоасбесте за 94,3 миллиона рублей

На электронные торги заявилась только одна компания, они признаны несостоявшимися. Договор администрация Горноуральского городского округа заключила с ООО «Кургантехстрой». Фирма зарегистрирована в Кургане в 2014 году, директором является Сергей Балахнин. Организация занимается строительством инженерных коммуникаций. За время работы компания выступала подрядчиком в 14 госконтрактах на сумму 300,2 миллиона рублей.