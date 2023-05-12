Сети холодного водоснабжения поменяют в Новоасбесте за 94,3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Работы на объекте будут поделены на три этапа, срок окончания последнего — 1 февраля 2024 года.
Укладку труб необходимо производить открытым способом на естественное основание на глубине 2,5 метра. При обратной засыпке нужно обеспечить защитный слой толщиной 30 сантиметров из мягкого грунта, не содержащего твердых включений. Все материалы должны соответствовать ГОСТам.
Также проектом предусмотрено восстановление почвенного слоя черноземом, асфальтобетонных и щебенистых покрытий, водоотводных канав.
На электронные торги заявилась только одна компания, они признаны несостоявшимися. Договор администрация Горноуральского городского округа заключила с ООО «Кургантехстрой». Фирма зарегистрирована в Кургане в 2014 году, директором является Сергей Балахнин. Организация занимается строительством инженерных коммуникаций. За время работы компания выступала подрядчиком в 14 госконтрактах на сумму 300,2 миллиона рублей.