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Силовики обследуют ж/д мост в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета

12 мая 2023, 09:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге спецслужбы обследуют железнодорожный мост из-за подозрительного предмета. Уже известно, что подозрительным предметом оказался аккумулятор от курительного аппарата.

Работы спецслужб проводились на мосте, который проходит над улицами Летчиков и Пехотинцев в Екатеринбурге. По словам очевидцев, там образовалась пробка, пишет Е1.

В окружном управлении транспортной полиции сказали, что на месте трудились их работники. В общей сложности мост осмотрели специалисты экстренных служб, в том числе следственно-оперативная группа окружного управления МВД на транспорте. Так как предмет оказался безопасным, работы остановлены.

Изначально предмет насторожил силовиков тем, что он с проводами и похож на взрывное устройство. Известно, что устройство для айкоса было заложен под головку рельса. Движение поездов приостанавливалось.

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#Екатеринбург#Мост#Взрывчатка#Айкос#Происшествия#Елена Озерова
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