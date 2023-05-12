Силовики обследуют ж/д мост в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета

В окружном управлении транспортной полиции сказали, что на месте трудились их работники. В общей сложности мост осмотрели специалисты экстренных служб, в том числе следственно-оперативная группа окружного управления МВД на транспорте. Так как предмет оказался безопасным, работы остановлены.