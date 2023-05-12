Силовики обследуют ж/д мост в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Работы спецслужб проводились на мосте, который проходит над улицами Летчиков и Пехотинцев в Екатеринбурге. По словам очевидцев, там образовалась пробка, пишет Е1.
В окружном управлении транспортной полиции сказали, что на месте трудились их работники. В общей сложности мост осмотрели специалисты экстренных служб, в том числе следственно-оперативная группа окружного управления МВД на транспорте. Так как предмет оказался безопасным, работы остановлены.
Изначально предмет насторожил силовиков тем, что он с проводами и похож на взрывное устройство. Известно, что устройство для айкоса было заложен под головку рельса. Движение поездов приостанавливалось.