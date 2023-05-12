Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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По словам главного уральского синоптика Галины Шепоренко, смог может уйти в среду, 17 мая, сообщает Ура.ру.
По ее данным, до этой даты каких-либо изменений в лучшую сторону ожидать не стоит. И хоть в городе прогнозируется небольшой дождь 14 мая, но, так как он будет незначительным, ситуация кардинально не изменится.
Также она сказала, что пока в окрестностях не прекратятся возгорания и не пройдут сильные дожди, смог может повторяться время от времени.
Ранее сообщалось, что Екатеринбург накрыт смогом из-за природных пожаров. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали здесь превышения ПДК вредных веществ.
Напомним, что в регионе объявлены НМУ до 17 мая. А утром 12 мая Нижний Тагил, Невьянск и другие населенные пункты региона оказались в дыму.