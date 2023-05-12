СК начал проверку в интернате в Екатеринбурге после падения первоклассника из окна

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В следственном отделе сообщили, что выясняют все обстоятельства случившегося. Планируется опросить родителей пострадавшего мальчика, так и представителей школы. Кроме того, будет изъята для проверки должностная документация. После завершения всех мероприятий ситуации будет дана правовая оценка.
Напомним, мальчик выпал из окна во время перемены. Перед этим у его класса проходил урок труда, где дети делали бумажные парашютики. В коридоре было открыто окно для проветривания. Мальчик решил запустить парашют, но выпал. Он приземлился на ноги. Сейчас он находится больнице. У него сломана нога, а также диагностировано смещение позвонков.