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СК начал проверку в интернате в Екатеринбурге после падения первоклассника из окна

12 мая 2023, 07:41
Фото: 1MI
После того, как в школе-интернате №6 Екатеринбурга, из окна выпал ученик первого класса, следственный комитет начал проверку.

В следственном отделе сообщили, что выясняют все обстоятельства случившегося. Планируется опросить родителей пострадавшего мальчика, так и представителей школы. Кроме того, будет изъята для проверки должностная документация. После завершения всех мероприятий ситуации будет дана правовая оценка.

Напомним, мальчик выпал из окна во время перемены. Перед этим у его класса проходил урок труда, где дети делали бумажные парашютики. В коридоре было открыто окно для проветривания. Мальчик решил запустить парашют, но выпал. Он приземлился на ноги. Сейчас он находится больнице. У него сломана нога, а также диагностировано смещение позвонков.

Первоклассник с самодельным парашютом выпал из окна школы в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Школа#Дети#Проверка#Следственный комитет#Происшествия#Екатеринбург
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