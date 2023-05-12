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Published Сегодня, 03:26

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Смог и запах гари из-за пожаров пришли в Нижний Тагил

12 мая 2023, 03:26
Фото: TagilCity.ru
С самого утра 12 мая в Нижнем Тагиле наблюдается дымка и запах гари. Причиной стали бушующие лесные пожары.

Жители разных районов города заявляют, что дышится на улице тяжело.

Ветра принесли смог и в наш город. Ужасно тяжело дышать, запах гари прям удушающий, — рассказала TagilCity.ru жительница Дзержинского района Анастасия.

Говорят о смоге также жители Тагилстроя и центральной части города.

Напомним, по всей Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Действует предупреждение до 17 мая. Это означает, что погодные условия неблагоприятны для рассеивания вредных веществ в воздухе. О возможном смоге предупреждали свердловчан и в МЧС. Там отметили, что он может возникнуть из-за лесных пожаров на территории региона.

Вблизи Нижнего Тагила пожары полыхают на территории Горноуральского ГО. Множество возгораний фиксируются за Леневкой. Тушение продолжается ежедневно. На борьбу с огнем вышли и волонтеры.

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