Смог и запах гари из-за пожаров пришли в Нижний Тагил

Напомним, по всей Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Действует предупреждение до 17 мая. Это означает, что погодные условия неблагоприятны для рассеивания вредных веществ в воздухе. О возможном смоге предупреждали свердловчан и в МЧС. Там отметили, что он может возникнуть из-за лесных пожаров на территории региона.