Смог и запах гари из-за пожаров пришли в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Жители разных районов города заявляют, что дышится на улице тяжело.
Ветра принесли смог и в наш город. Ужасно тяжело дышать, запах гари прям удушающий, — рассказала TagilCity.ru жительница Дзержинского района Анастасия.
Говорят о смоге также жители Тагилстроя и центральной части города.
Напомним, по всей Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Действует предупреждение до 17 мая. Это означает, что погодные условия неблагоприятны для рассеивания вредных веществ в воздухе. О возможном смоге предупреждали свердловчан и в МЧС. Там отметили, что он может возникнуть из-за лесных пожаров на территории региона.
Вблизи Нижнего Тагила пожары полыхают на территории Горноуральского ГО. Множество возгораний фиксируются за Леневкой. Тушение продолжается ежедневно. На борьбу с огнем вышли и волонтеры.