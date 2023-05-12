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Смог из-за пожаров накрыл Тагил, а рабочему НТЗМК ампутировали обе ноги после травмы

12 мая 2023, 15:29
Фото: TagilCity.ru
Смог из-за пожаров накрыл Нижний Тагил, а рабочему НТЗМК ампутировали обе ноги после травмы на работе. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 мая.

Смог и запах гари из-за пожаров в Свердловской области добрались и до Нижнего Тагила. С самого утра 12 мая в горожане жалуются на дымку и неприятный запах. Жители разных частей города заявили, что на улице дышать тяжело.

Смог и запах гари из-за пожаров пришли в Нижний Тагил
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26-летний стропальщик из цеха маляро-погрузки травмировался во время работы на НТЗМК. На него упала балка. В результате молодому мужчине пришлось ампутировать обе ноги.

Работнику НТЗМК в Нижнем Тагиле ампутировали ноги после падения на него балки
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С начала года в поселке Уралец под Нижним Тагилом перестал принимать пациентов круглосуточный стационар на 27 коек. Жители жалуются, ведь раньше в терапевтическом отделении лечились не только жители Уральца, но и соседних сел. Теперь в больнице работают только дневной стационар и поликлиника.

Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом недовольны закрытием стационара в больнице
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Неделю без горячей воды живут жители Вагонки в Нижнем Тагиле. В доме №61 по улице Зари водоснабжение отключили из-за аварии на теплотрассе. По словам жильцов, «Горэнерго» не указывал в объявлениях сроки включения воды. Говорилось лишь, что «до устранения аварии».

«Надоело мыться из тазиков». Жители Вагонки в Тагиле неделю остаются без горячей воды
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Три аварийных дома снесет в Нижнем Тагиле местная фирма. Займется этим ООО «Омега». Работы подрядчику нужно выполнить в течение 90 дней.

Три аварийных дома снесет в Нижнем Тагиле местная фирма
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#Елена Озерова#Пожар#Смог#Воздух#Жалобы#Горячая вода#Ампутация#Травма#Завод#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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«Надоело мыться из тазиков». Жители Вагонки в Тагиле неделю остаются без горячей воды
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