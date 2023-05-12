С начала года в поселке Уралец под Нижним Тагилом перестал принимать пациентов круглосуточный стационар на 27 коек. Жители жалуются, ведь раньше в терапевтическом отделении лечились не только жители Уральца, но и соседних сел. Теперь в больнице работают только дневной стационар и поликлиника.