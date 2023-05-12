Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Смог и запах гари из-за пожаров в Свердловской области добрались и до Нижнего Тагила. С самого утра 12 мая в горожане жалуются на дымку и неприятный запах. Жители разных частей города заявили, что на улице дышать тяжело.
26-летний стропальщик из цеха маляро-погрузки травмировался во время работы на НТЗМК. На него упала балка. В результате молодому мужчине пришлось ампутировать обе ноги.
С начала года в поселке Уралец под Нижним Тагилом перестал принимать пациентов круглосуточный стационар на 27 коек. Жители жалуются, ведь раньше в терапевтическом отделении лечились не только жители Уральца, но и соседних сел. Теперь в больнице работают только дневной стационар и поликлиника.
Неделю без горячей воды живут жители Вагонки в Нижнем Тагиле. В доме №61 по улице Зари водоснабжение отключили из-за аварии на теплотрассе. По словам жильцов, «Горэнерго» не указывал в объявлениях сроки включения воды. Говорилось лишь, что «до устранения аварии».
Три аварийных дома снесет в Нижнем Тагиле местная фирма. Займется этим ООО «Омега». Работы подрядчику нужно выполнить в течение 90 дней.