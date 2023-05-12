Содержание мелкой пыли в воздухе городов Свердловской области превышено до 7 раз

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Специалисты Роспотребнадзора четыре раза в день отбирают пробы на качество воздуха в вышеуказанных муниципалитетах. По данным на утро 12 мая, в воздухе Екатеринбурга максимальная концентрация взвешенных частиц составила 6,88 ПДК. Такой показатель был отмечен на улице Кузнецова. На других точках, где проводились замеры, концентрация пыли составила от 1,21 до 2,71 ПДК.
В Асбестовском ГО среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 в поселке Красноармейском превысила норму в 7 раз, а частиц РМ 10 — в 6 раз. На улице Павлова в Асбесте зафиксировано превышение взвешенных частиц РМ 2,5 в 5 раз, а частиц РМ 10 — в 4 раза.
В Березовском ГО, в поселке Молодежном отмечено наибольшее превышение. Там, взвешенные частицы РМ 2,5 были выше нормы в 6 раз, а взвешенные частицы РМ 10 — в 3,5 раза.
В Режевском ГО превышения взвешенных веществ в поселке Первомайском определены на уровне 3,4 ПДК. А в Алапаевске взвешенные вещества находились на уровне 1,2 ПДК.
Кроме того, выявлены превышения в муниципалитетах по другим веществам — это фенол, диоксид азота и другие. Отобранные пробы в других точках Свердловской области соответствуют нормативам, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Санврачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Сократить попадание взвешенных частиц в организм можно при помощи маски или респиратора. При возвращении с улицы обязательно нужно промыть нос и горло, а также умыться. Также рекомендуется чаще пить воду.