Содержание мелкой пыли в воздухе городов Свердловской области превышено до 7 раз

Специалисты Роспотребнадзора четыре раза в день отбирают пробы на качество воздуха в вышеуказанных муниципалитетах. По данным на утро 12 мая, в воздухе Екатеринбурга максимальная концентрация взвешенных частиц составила 6,88 ПДК. Такой показатель был отмечен на улице Кузнецова. На других точках, где проводились замеры, концентрация пыли составила от 1,21 до 2,71 ПДК.