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Содержание мелкой пыли в воздухе городов Свердловской области превышено до 7 раз

12 мая 2023, 06:59
Фото: 1MI
Превышение содержания взвешенных частиц в воздухе Екатеринбурга, Асбестовского, Березовского, Режевского и Алапаевского городских округов составляет до семи раз от нормы. Взвешенные вещества представляют собой мелкие твердые частицы пыли.

Специалисты Роспотребнадзора четыре раза в день отбирают пробы на качество воздуха в вышеуказанных муниципалитетах. По данным на утро 12 мая, в воздухе Екатеринбурга максимальная концентрация взвешенных частиц составила 6,88 ПДК. Такой показатель был отмечен на улице Кузнецова. На других точках, где проводились замеры, концентрация пыли составила от 1,21 до 2,71 ПДК.

В Асбестовском ГО среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 в поселке Красноармейском превысила норму в 7 раз, а частиц РМ 10 — в 6 раз. На улице Павлова в Асбесте зафиксировано превышение взвешенных частиц РМ 2,5 в 5 раз, а частиц РМ 10 — в 4 раза.

В Березовском ГО, в поселке Молодежном отмечено наибольшее превышение. Там, взвешенные частицы РМ 2,5 были выше нормы в 6 раз, а взвешенные частицы РМ 10 — в 3,5 раза.

В Режевском ГО превышения взвешенных веществ в поселке Первомайском определены на уровне 3,4 ПДК. А в Алапаевске взвешенные вещества находились на уровне 1,2 ПДК.

Кроме того, выявлены превышения в муниципалитетах по другим веществам — это фенол, диоксид азота и другие. Отобранные пробы в других точках Свердловской области соответствуют нормативам, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Санврачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Сократить попадание взвешенных частиц в организм можно при помощи маски или респиратора. При возвращении с улицы обязательно нужно промыть нос и горло, а также умыться. Также рекомендуется чаще пить воду.

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