Стали известны подробности падения мужчины с высоты на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Местная жительница Анна со своим супругом уже готовилась ко сну, когда они услышали странный шум, как-будто кто-то стучал по батарее. Затем на улице послышались крики. Муж Анны вышел на балкон и увидел человека, который свисал снаружи дома. Мужчина сорвался и упал вниз. Молодой человек, который стал свидетелем этого события, выбежал из квартиры и побежал вниз по лестнице.
Муж побежал вниз. Лифт у нас не работает уже несколько дней, а я стала звонить в скорую, просила, чтобы сразу реанимацию прислали. И вот минут через 15-20 приехала полиция и скорая помощь. Упавший мужчина все это время лежал и стонал на весь двор. Живой еще был, — вспоминает Анна, жительница дома.
Пока ехала скорая, мужчина успел сказать, что его зовут Дмитрий, хотя врачам скорой помощи он представился Сергеем. Скорая забрала пострадавшего. Позже от сотрудника больницы стало известно, что спасти его не удалось. Мужчина скончался в операционной Демидовской городской больницы.
В следственном отделе Тагилстроевского района редакции TagilCity.ru подтвердили информацию о случившимся. На данный момент проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. Подробности в интересах следствия не разглашаются.
TagilCity.ru будет следить за развитием событий.