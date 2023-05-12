Стали известны подробности падения мужчины с высоты на ГГМ в Нижнем Тагиле

Местная жительница Анна со своим супругом уже готовилась ко сну, когда они услышали странный шум, как-будто кто-то стучал по батарее. Затем на улице послышались крики. Муж Анны вышел на балкон и увидел человека, который свисал снаружи дома. Мужчина сорвался и упал вниз. Молодой человек, который стал свидетелем этого события, выбежал из квартиры и побежал вниз по лестнице.