Строитель скончался после падения из окна во время ремонта в школе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Мужчина погиб в результате получения повреждений, несовместимых с жизнью, пишет ИА «Все новости».
Очевидцы происшествия рассказали, что во время выполнения работ у строителей не имелось специального снаряжения.
Как сообщил ТВ-каналу «Телекон» начальник СК Тагилстроевского района по Нижнему Тагилу Сергей Соседков, сотрудники ведомства в настоящий момент проводят проверку по факту гибели работника. По ее результатам будет принято соответствующее решение.
Напомним, 26 апреля 2023 года в Екатеринбурге скончался электромонтер ж/д дороги после удара током. В СК была организована проверка по факту происшествия.