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Строитель скончался после падения из окна во время ремонта в школе в Нижнем Тагиле

12 мая 2023, 14:35
Фото: 1MI
35-летний рабочий выпал из окна четвертого этажа во время проведения капремонта школы № 32 в Нижнем Тагиле и скончался. Происшествие случилось днем 11 мая 2023 года.

Мужчина погиб в результате получения повреждений, несовместимых с жизнью, пишет ИА «Все новости».

Очевидцы происшествия рассказали, что во время выполнения работ у строителей не имелось специального снаряжения.

Как сообщил ТВ-каналу «Телекон» начальник СК Тагилстроевского района по Нижнему Тагилу Сергей Соседков, сотрудники ведомства в настоящий момент проводят проверку по факту гибели работника. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

Напомним, 26 апреля 2023 года в Екатеринбурге скончался электромонтер ж/д дороги после удара током. В СК была организована проверка по факту происшествия.

Работник железной дороги в Екатеринбурге погиб от удара током
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Рабочий#Погиб#Проверка#СК#Падение из окна#Происшествия
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