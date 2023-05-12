Строитель скончался после падения из окна во время ремонта в школе в Нижнем Тагиле

Как сообщил ТВ-каналу «Телекон» начальник СК Тагилстроевского района по Нижнему Тагилу Сергей Соседков, сотрудники ведомства в настоящий момент проводят проверку по факту гибели работника. По ее результатам будет принято соответствующее решение.