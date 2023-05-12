Строительство новых домов стартовало в Сосьве после пожаров

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Ведутся работы по поручению губернатора Евгения Куйвашева. На данный момент уже имеется одна «коробка» для индивидуального дома на 54 квадратных метра. Также подготавливаются фундаменты для других зданий. Дополнительно уже вырыт котлован для возведения нового трехэтажного дома на 60 квартир.
По словам министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, строители смогли быстро начать работы благодаря цифровизации. Так, В Сосьве и Таежном были созданы цифровые двойники территорий. Для этого сделана аэрофотосъемка. Она позволила создать 3D-модель Сосьвы.
Таким образом ситуации была дана оперативно оценка, определены координаты строительства, площади и высота объектов без выезда на территорию.
Отмечается, что в общей сложности из-за пожара без жилья остались более полутысячи человек. Планируется, что жилье будет выстроено в течение одного сезона.