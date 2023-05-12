Строительство новых домов стартовало в Сосьве после пожаров

Ведутся работы по поручению губернатора Евгения Куйвашева. На данный момент уже имеется одна «коробка» для индивидуального дома на 54 квадратных метра. Также подготавливаются фундаменты для других зданий. Дополнительно уже вырыт котлован для возведения нового трехэтажного дома на 60 квартир.