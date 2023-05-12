Суд отказался выпускать супругов, продавших Украине чертежи с УВЗ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В результате судья отказала в освобождении мужчины и женщины. Они останутся в СИЗО до 3 июня 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Молодые люди обвиняются в государственной измене. Они были задержаны в апреле 2023 года сотрудниками УФСБ. Последним стало известно, что супруги могут быть причастны к преступлению.
После задержания стало известно, что молодые люди продали украинским спецслужбам информацию военно-технического характера с УВЗ. Супруга рассказала, что они получили на руки около 100 тысяч рублей. На эти средства пара планировала жить.