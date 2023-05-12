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Суд отказался выпускать супругов, продавших Украине чертежи с УВЗ в Нижнем Тагиле

12 мая 2023, 06:32
Фото: 1MI
Апелляцию супругов из Нижнего Тагила, обвиненных в продаже чертежей с «Уралвагонзавода» украинской стороне, рассмотрел Свердловский областной суд.

В результате судья отказала в освобождении мужчины и женщины. Они останутся в СИЗО до 3 июня 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Молодые люди обвиняются в государственной измене. Они были задержаны в апреле 2023 года сотрудниками УФСБ. Последним стало известно, что супруги могут быть причастны к преступлению.

После задержания стало известно, что молодые люди продали украинским спецслужбам информацию военно-технического характера с УВЗ. Супруга рассказала, что они получили на руки около 100 тысяч рублей. На эти средства пара планировала жить.

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