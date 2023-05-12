Три аварийных дома снесет в Нижнем Тагиле местная фирма

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Всего на тендер стоимостью 10 миллионов рублей заявились семь различных организаций, три заявки были отозваны. ООО «Омега» предложило наименьшую стоимость, строители готовы выполнить работы за 5,8 миллиона рублей.
Под снос пойдут три аварийных многоквартирных дома на улицах Высокогорская, 56, Черных, 20Б и Семенова. До начала работ строительные площадки будут огорожены, а после демонтажа зданий подрядчик благоустроит территории.
ООО «Омега» работает в Нижнем Тагиле с 2018 года, директором компании является Мария Гаева. Организация ранее уже выступала подрядчиком по сносу аварийных домов для МКУ СГЗХ, в частности в деревне Чащино. Всего за время работы «Омега» заключила 14 госконтрактов на 18,8 миллиона рублей.