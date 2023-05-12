Три аварийных дома снесет в Нижнем Тагиле местная фирма

ООО «Омега» работает в Нижнем Тагиле с 2018 года, директором компании является Мария Гаева. Организация ранее уже выступала подрядчиком по сносу аварийных домов для МКУ СГЗХ, в частности в деревне Чащино. Всего за время работы «Омега» заключила 14 госконтрактов на 18,8 миллиона рублей.