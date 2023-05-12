Участники СВО из Екатеринбурга получат отсрочку оплаты аренды жилья

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Отсрочка дается на время службы и на три месяца после ее окончания.
Также, кроме отсрочки оплаты, у участников СВО будет возможность расторгнуть контракт съема жилья без выплаты штрафов.
Данной поддержкой смогут воспользоваться как физлица, так и юрлица. При этом не важно, в качестве мобилизованного ушел екатеринбуржец на СВО или в качестве добровольца.
Напомним, в Свердловской области для участников СВО будет организовано обучение соцкоординаторов, которые будут оказывать психологическую помощь участникам и их семьям.