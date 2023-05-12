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Участники СВО из Екатеринбурга получат отсрочку оплаты аренды жилья

12 мая 2023, 15:13
Фото: 1MI
Военным из Екатеринбурга, участвующим в СВО, позволят позднее вносить оплату за аренду жилья. Соответствующее постановление подписано мэром Алексеем Орловым и опубликовано на сайте администрации города.

Отсрочка дается на время службы и на три месяца после ее окончания.

Также, кроме отсрочки оплаты, у участников СВО будет возможность расторгнуть контракт съема жилья без выплаты штрафов.

Данной поддержкой смогут воспользоваться как физлица, так и юрлица. При этом не важно, в качестве мобилизованного ушел екатеринбуржец на СВО или в качестве добровольца.

Напомним, в Свердловской области для участников СВО будет организовано обучение соцкоординаторов, которые будут оказывать психологическую помощь участникам и их семьям.

В Свердловской области запустят обучение социальных координаторов для участников СВО
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#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Свердловская область#СВО#Льготы#Оплата#Аренда#Военнослужащие#Общество#Операция на Украине
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